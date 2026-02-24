Свят

"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина

24 февруари 2026, 14:33
"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево
Източник: iStock

П оявиха се смразяващи нови обвинения срещу богат чужденец, за когото се твърди, че е плащал, за да стреля по цивилни по време на обсадата на Сараево в периода 1992-1995 г.

Тези твърдения от години присъстват във военновременни доклади, но едва сега са обект на реална проверка, след като италиански съдии започнаха разследване срещу заподозрени участници от Италия.

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина. Александър Личанин, 63-годишен бивш доброволец в танково подразделение на босненските сърби, заяви пред Таймс, че е виждал добре облечени чужденци да заемат снайперски позиции в еврейското гробище на Сараево.

По думите му посетителите са стреляли по жени, деца и възрастни хора, като са плащали за това „привилегировано“ преживяване. По-високи суми се изисквали за стрелба по деца или бременни жени.

На кадрите се вижда как шестима босненски затворници, сред които две деца, подредени в редица, са разстреляни в гръб

След убийствата, разказа Личанин, чужденците празнували до ранните часове, ядели печено прасе и агне и пиели алкохол.

„Празнуваха убийството на хора. Не мога да си представя как може да се живее с това да си убил дете“, каза той.

Твърди се, че операцията е била координирана от Славко Алексич, ръководител на четническия отряд „Ново Сараево“.

Личанин твърди още, че сръбският президент Александър Вучич, тогава млад журналист, е действал като преводач на чуждестранните снайперисти - обвинение, което Вучич категорично отрича. Хърватският разследващ журналист Домагои Маргетич е представил документи, за които твърди, че показват участие на Вучич.

Показанията на бивши длъжностни лица допълнително подсилват тежестта на тези твърдения.

Златко Милетич, бивш началник на полицията в Сараево, спомена румънски снайперист, убил над десет души, и заявява, че чуждестранните стрелци били „дълбоко окопани и трудни за неутрализиране“. Бившият офицер от босненското разузнаване Един Субашич също сподели, че е срещал петима италиански снайперисти, като допълни, че италианското разузнаване се е намесило и е прекратило посещенията им в началото на 1994 г.

Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали за да убиват цивилни в Сараево

Историческият контекст подчертава мащаба на предполагаемите престъпления.

По време на четиригодишната обсада на Сараево са убити над 11 500 цивилни, а твърденията за т.нар. „снайперски туризъм“ или „Сараево сафари“ отдавна циркулират, но до този момент бяха до голяма степен пренебрегвани. Свидетели посочват, че стрелбата често се засилвала през уикендите, съвпадайки с посещения на чужденци от цяла Европа и дори Северна Америка.

Разследванията продължават, а тези обезпокоителни обвинения отново насочват вниманието към бруталната експлоатация на един обсаден град.

Александър Личанин, който живее с травмите от войната и до днес, заяви, че се надява италианското разследване най-сетне да разкрие истината за човешкото „сафари“ в Сараево. 

Източник:  БГНЕС    
Обсада на Сараево Снайперски туризъм Военни престъпления Богати чужденци Цивилни жертви Италианско разследване Александър Личанин Александър Вучич Босненска война Сараевско сафари
Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 17 минути

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

България Преди 23 минути

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

<p>Френският президент с мрачна прогноза за Украйна</p>

Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Свят Преди 54 минути

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

.

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

<p>Русия:&nbsp;Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба</p>

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Свят Преди 1 час

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Свят Преди 1 час

Новата технология с времето може да се окаже революционна

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България Преди 1 час

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

,

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 1 час

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

<p>Кремъл говори за война със Запада</p>

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

България Преди 1 час

Георги Кандев ще върши работата и на главния секретар, ако Мирослав Рашков бъде освободен от поста

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

България Преди 1 час

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

<p>Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години</p>

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Свят Преди 2 часа

Четири години след началото на инвазията, войната в Украйна се превърна в технологична битка на изтощение. Докато Русия губи средно по 120 войници за всеки квадратен километър напредък, Киев изгражда най-модерната армия в Европа, разчитайки на местно производство на дронове за 55 милиарда долара

<p>Може ли Фицо &bdquo;да дръпне шалтера&ldquo; на Украйна?</p>

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Свят Преди 2 часа

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, докато Киев осъди заплахата като „изнудване“

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Любопитно Преди 2 часа

<p>Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в ИК</p>

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Свят Преди 2 часа

Депутатите повторно подкрепиха ограничението до 20 секции в дипломатическите и консулските представителства извън ЕС; предстои окончателно гласуване в пленарната зала

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Edna.bg

Три причини да се завърнеш към моногамията

Edna.bg

Ашраф Хакими го закъса - съдят го за изнасилване

Gong.bg

Обявиха съдийските назначения за 23-ия кръг на efbet Лига

Gong.bg

Прокуратурата поиска помощ от САЩ и Европол за разследването по случая „Петрохан”

Nova.bg

Истинското лице на войната - личните истории за загубата, болката и страха (СНИМКИ)

Nova.bg