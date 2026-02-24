България

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

Георги Кандев ще върши работата и на главния секретар, ако Мирослав Рашков бъде освободен от поста

24 февруари 2026, 13:25
Източник: Георги Димитров/Vesti

С лужебният вътрешен министър Емил Дечев обяви, че от 24 февруари 2026 г. Георги Кандев започва работа като временно изпълняващ длъжността заместник главен секретар на МВР. Кандев ще изпълнява функциите на главен секретар в случай на освобождаване на настоящия титуляр Мирослав Рашков, стана ясно от интервю на министъра за БНР.

"Няма да предлагам титулярен главен секретар", допълни служебният министър.

Кандев поема функциите на заместник главен секретар в рамките на мерките за оптимизиране на оперативната дейност и гарантиране на подготовката за предстоящия вот.

Полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев е завършил е курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си.

Емил Дечев обясни, че е провел разговор и с Мирослав Рашков.

"Почти изцяло говорихме за мотивите, които са в предложението ми да се издаде указ за освобождаването му. Това, което му казах, беше свързано с начина, по който полицията работеше при охраната на митинга на 26 ноември, когато не успя да изолира успешно провокаторите. Това застраши живота и здравето както на мирно протестиращите граждани, така и на самите полицаи, доведе и до палежи", зави Дечев.

Ние не видяхме по случая "Петрохан" нито главният секретар, нито зам.-главният да обяснят какво върши полицията и поне в най-общи линии какво се е случило, допълни той.

Натиск не е оказван на никого, подчерта министърът по повод срещата си с разследващ полицай. 

Издирването на Явор Серафимов

На брифинг в Министерския съвет в понеделник вечерта Емил Дечев призова българските граждани да помогнат за издирването на заместник главния секретар Явор Серафимов.

"В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo". Това заяви в понеделник заместник главният секретар на МВР Явор Серафимов. 

Бившият директор на ГДБОП и настоящ заместник главен секретар на МВР се свърза с NOVA, за да направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от понеделник вечерта към медиите.

"След като проведох разговор с него в петък вечер и му казах, че трябва да се разделим, той обеща да ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах Серафимов, но той не дойде. Не отговори и на моите многобройни телефонни повиквания", обясни Дечев.

Припомняме, че главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Кой е Георги Кандев?

Георги Кандев е роден през 1975 г. в град Гоце Делчев. Той е дългогодишен кадър на системата с богата професионална биография:

Образование: Възпитаник е на Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Притежава и магистърска степен по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Международна подготовка: Завършил е следдипломна квалификация по „Криминално правосъдие“ в престижната Академия на ФБР в Куантико, Вирджиния (САЩ).

Отличия: Кандев е двукратен носител на наградата „Полицай на годината“ (за 2002 г. и 2004 г.).

Ръководен опит: От 3 юни 2021 г. той заема поста директор на ОДМВР – Благоевград, където бе назначен със заповед на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков.

Източник: БГНЕС    
Георги Кандев МВР Зам главен секретар Полицейски аташе Министър на вътрешните работи Емил Дечев България Сърбия Академия на ФБР Криминални случаи
