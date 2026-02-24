Любопитно

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

24 февруари 2026, 13:41
Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете
Източник: iStock

С тепента на женската болка  не е измислена или преувеличена – нови изследвания показват, че тя наистина трае по-дълго от мъжката. 

Изследователи от Мичиганския държавен университет откриха ключови разлики в имунните клетки, наречени моноцити, които изглежда помагат на тялото да „изключи“ болката, между половете.

Според откритията, тези клетки са по-активни при мъжете, до голяма степен поради влиянието на половите хормони като тестостерон,  което позволява болката да отшуми по-бързо. 

При жените обаче същият имунен отговор е по-слабо активен, което води до по-бавно възстановяване и по-продължителна болка. Изследването, ръководено от Лаумет и бившия докторант Джеуон Сим, открива същия модел както при миши модели, така и при хора.  

„Разликата в болката между мъжете и жените има биологична основа“, каза в изявление физиологът професор Джефроа Ломе. „Не е в главата ви и не сте мекушави. В имунната ви система е.“ 

Някога се е смятало, че моноцитите играят сравнително ограничена роля в тялото, действайки главно като клетки-предшественици. Но екипът на Лаумет открива, че специфична подгрупа от тези клетки произвежда интерлевкин-10 или IL-10 – молекула, която директно сигнализира на невроните, чувствителни към болка, да се успокоят. 

„Това беше повратният момент за мен“, каза Сим. „Чувствам се изключително щастлив, че се доверихме на тези ранни, несигурни открития и избрахме да ги проучим по-нататък.“ 

По-нататъшни експерименти показаха, че моноцитите, произвеждащи IL-10, са много по-активни при мъжете, отколкото при жените. Когато мъжките полови хормони са били блокирани, ефектът е бил обратен, засилвайки връзката между хормоните, имунната активност и облекчаването на болката. 

„Това проучване показва, че разрешаването на болката не е пасивен процес“, каза Лаумет. „Това е активен, имунно обусловен процес.“ 

Констатациите оспорват дългогодишните предположения за хроничната болка, която засяга жените в по-висока степен и често се отхвърля като субективна или психологическа.  

Лекарите все още до голяма степен разчитат на пациентите да оценяват болката по скала от едно до десет – система, която не отчита биологичните различия и  може да накара жените да се чувстват нечути. 

За да потвърдят, че резултатите не са случайност, лабораторията на Лаумет проведе поне пет различни теста върху мишки, всички показващи един и същ резултат.

След това екипът си сътрудничи със Сара Линстед от Университета на Северна Каролина, която наблюдава подобни имунни модели при хора, възстановяващи се от автомобилни катастрофи: мъжете облекчават болката по-бързо и показват по-висока активност на IL-10. 

Въпреки че всяко лечение, базирано на това откритие, вероятно е все още на години - ако не и десетилетия - разстояние, изследователите смятат, че работата отваря вратата към неопиоидни терапии, които биха могли да помогнат за по-бързото облекчаване на болката, вместо просто да я маскират. 

„Бъдещите изследователи могат да надграждат върху тази работа“, каза Лаумет. „Това открива нови възможности за неопиоидни терапии, насочени към предотвратяване на хроничната болка, преди тя да се е установила.“ 

Източник: Newsweek    
