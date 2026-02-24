Свят

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

24 февруари 2026, 14:07
Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба
Източник: iStock/Getty Images

В еликобритания и Франция работят активно по въоръжаването на Украйна с атомна бомба, заяви в прессъобщение Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, цитирана от ТАСС.

"Киев може да претендира за по-добра позиция в бойните действия, ако притежава атомна бомба, или поне така наречената "мръсна" бомба. Към настоящия момент, според информацията, с която разполага СВР, Лондон и Париж активно работят по решение на въпроса за предоставянето на подобно оръжие на Киев и как това да бъде направено. Говори се за тайно прехвърляне в Украйна на европейски инженери, оборудване и технология. Като вариант се обсъжда френската малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51,1, изстрелвана от подводници", се казва в изявлението на СВР, като се добавя, че Германия "благоразумно е отказала да участва в тази опасна авантюра".

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право", най-вече на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), отбелязват от руското външно разузнаване. От СВР подчертават, че тези "изключително опасни планове" на Лондон и Париж свидетелстват, че те губят "усещане за реалност".

Председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин предложи да се изготви обръщение към парламентите на Франция и Великобритания с предложение за парламентарно разследване във връзка с информацията на СВР, информира ТАСС.

Разработва ли Украйна ядрена бомба

От друга страна, според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков нарушението на международното право, каквото представлява общото британско-френско намерение, е "крещящо".

"Това е крещящо нарушение на всякакви норми и принципи, съответстващи на законите в международното право", заяви Песков в отговор на въпрос на ТАСС по темата.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев на свой ред заяви, че ако Лондон и Париж дадат на Киев технология за атомна бомба, то използването на ядрено оръжие за удари по цели в Украйна, а така също и нанасянето на ядрен удар по Великобритания и Франция, би било законно и оправдано, съобщи ТАСС. По думите му данните на СВР "радикално променят ситуацията".

"Няма и сянка на съмнение в това, че при подобен развой на събитията на Русия ще се наложи да използва всичко, в това число и нестратегическо ядрено оръжие, по обекти в Украйна, представляващи заплаха за нашата страна. А при необходимост - и по страните доставчици, които ще се явят съучастници в ядрен конфликт с Русия. Това е равносилна реакция, на която Руската федерация има право", подчертава Медведев в руското приложение за съобщения "Макс".

Източник: БТА, Иво Тасев    
Ядрено оръжие Украйна Великобритания Франция Русия СВР Нарушение на международното право ДНЯО Ядрен конфликт Дмитрий Медведев
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

„По-красивата“ сестра, която остана в сянка: Ли Радзивил и Джаки Кенеди

„По-красивата“ сестра, която остана в сянка: Ли Радзивил и Джаки Кенеди

Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив

Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

pariteni.bg
7 очарователни кучета с къси крака

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 20 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 16 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 17 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 17 минути

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

България Преди 23 минути

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

.

Ръсел Бранд отрече нови обвинения в изнасилване и сексуално насилие

Свят Преди 41 минути

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г.

<p>Нови разкрития за &quot;човешките сафарита&quot; в Сараево</p>

"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево

Свят Преди 46 минути

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина

<p>Френският президент с мрачна прогноза за Украйна</p>

Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Свят Преди 54 минути

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Свят Преди 1 час

Новата технология с времето може да се окаже революционна

,

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 1 час

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

<p>Кремъл говори за война със Запада</p>

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

България Преди 1 час

Георги Кандев ще върши работата и на главния секретар, ако Мирослав Рашков бъде освободен от поста

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

България Преди 1 час

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

<p>Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години</p>

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Свят Преди 2 часа

Четири години след началото на инвазията, войната в Украйна се превърна в технологична битка на изтощение. Докато Русия губи средно по 120 войници за всеки квадратен километър напредък, Киев изгражда най-модерната армия в Европа, разчитайки на местно производство на дронове за 55 милиарда долара

<p>Може ли Фицо &bdquo;да дръпне шалтера&ldquo; на Украйна?</p>

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Свят Преди 2 часа

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, докато Киев осъди заплахата като „изнудване“

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Любопитно Преди 2 часа

<p>Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в ИК</p>

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Свят Преди 2 часа

Депутатите повторно подкрепиха ограничението до 20 секции в дипломатическите и консулските представителства извън ЕС; предстои окончателно гласуване в пленарната зала

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Свят Преди 2 часа

„Черният трезор“ се превърна в предпочитан ресурс за всеки, който иска да види какво точно правителството тихомълком е публикувало през последните 80 години

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Edna.bg

Три причини да се завърнеш към моногамията

Edna.bg

Ашраф Хакими го закъса - съдят го за изнасилване

Gong.bg

Обявиха съдийските назначения за 23-ия кръг на efbet Лига

Gong.bg

Прокуратурата поиска помощ от САЩ и Европол за разследването по случая „Петрохан”

Nova.bg

Истинското лице на войната - личните истории за загубата, болката и страха (СНИМКИ)

Nova.bg