Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

В ълнуващите кастинг битки в новия сезон на най-горещото кулинарно риалити в телевизионния ефир Hell’s Kitchen започват тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След елиминацията на плувкинята Миглена миналата седмица, за място в червения отбор ще се борят петима кулинари с амбиция за победа.

Сред кандидатите за влизане в голямата игра са майстор-готвач, бивш пицар, TikTok сензация, самоук кулинар, както и участник, който изненадващо ще открие свой далечен роднина сред възпитаниците на шеф Виктор Ангелов.

Извън кастинг вълненията, Сините и Червените ще отпътуват към живописния Белоградчик, където ще се впуснат в забавни, но и оспорвани сблъсъци за надмощие и отборен имунитет. Победителите ще се спасят, докато загубилите ще определят първите номинирани тази седмица.

Какво е общото между балоните и кренвиршите, кой ще е новият член на Червения отбор и колко готвачи са нужни за сваряването на едно яйце, гледайте в новия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

