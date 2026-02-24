Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

24 февруари 2026, 14:11
В ълнуващите кастинг битки в новия сезон на най-горещото кулинарно риалити в телевизионния ефир Hell’s Kitchen започват тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След елиминацията на плувкинята Миглена миналата седмица, за място в червения отбор ще се борят петима кулинари с амбиция за победа.

Сред кандидатите за влизане в голямата игра са майстор-готвач, бивш пицар, TikTok сензация, самоук кулинар, както и участник, който изненадващо ще открие свой далечен роднина сред възпитаниците на шеф Виктор Ангелов.

Извън кастинг вълненията, Сините и Червените ще отпътуват към живописния Белоградчик, където ще се впуснат в забавни, но и оспорвани сблъсъци за надмощие и отборен имунитет. Победителите ще се спасят, докато загубилите ще определят първите номинирани тази седмица.

Какво е общото между балоните и кренвиршите, кой ще е новият член на Червения отбор и колко готвачи са нужни за сваряването на едно яйце, гледайте в новия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

