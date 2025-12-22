Любопитно

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

От обиските в дома на Епстийн стана ясно, че той е бил вманиачен на тема британското кралско семейство

22 декември 2025, 09:48
Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн
Принцеса Даяна   
Източник: GettyImages/Guliver

П о-малко от 24 часа след първото публикуване на документи, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, представители на Демократическата партия в Конгреса на САЩ обвиниха Министерството на правосъдието в изтриване на файл от публикувания архив.

След като в петък Министерството на правосъдието на САЩ публикува 300 000 страници от файловете, впоследствие то премахна част от тях.

Много от документите вече бяха силно редактирани, като близо 700 страници бяха изцяло почернени, а лицата на жени в снимки – замъглени, което доведе до обвинения, че на обществото не се предоставя пълната картина.

Бяха публикувани стотици снимки, като някои очевидно са направени от самия Джефри Епстийн, а десетки други – от ФБР по време на обиските на имотите на педофила финансист.

От обиските в дома на Епстийн стана ясно, че той е бил вманиачен на тема британското кралско семейство, пише днес английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Това може да се види може да се види на една от по-странните снимки от вътрешността на дома му.

Необяснимо рамкирана и окачена в задната част на гардероб е първата страница на The Times от юни 1994 г., когато тогавашният принц Чарлз заявява в интервю за Джонатан Димбълби, че разводът с принцеса Даяна няма да му попречи да стане крал.

Статията е придружена от снимка в цял ръст на принцеса Даяна в т.нар. „рокля на отмъщението“ – вечерна рокля с открити рамене, описвана като най-знаковата малка черна рокля на всички времена, която тя носи на бляскава гала вечер в Лондон в нощта на излъчването на интервюто по ITV.

Смята се, че тази първа страница предхожда запознанството на педофила финансист Епстийн с Андрю Маунтбатън-Уиндзор – вече бивш херцог на Йорк – като двамата са били представениедин на друг няколко години по-късно от светската дама Гислейн Максуел, приятелка на Андрю от университета и бивша приятелка на Епстийн, превърнала се в негова посредничка.

Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ през уикенда, включват множество снимки от вътрешността на резиденциите на Епстийн.

Смята се, че първата страница на The Times със заглавие „Разводът не е пречка за трона, казва принцът“ е била открита от ФБР в „комплекса“ на Епстийн на частния му карибски остров Литъл Сейнт Джеймс.

Снимката я показва в задната част на гардероб, с поло ризи, висящи отпред, и чифт обувки в основата. Както при всички публикувани снимки, няма обяснение за контекста – нещо, което доведе до критики от политици и жертви на Епстийн.

Джефри Епстийн министерство на правосъдието Епстийн документи британско кралско семейство принцеса Даяна ФБР обиски на Епстийн изтрити файлове Гислейн Максуел херцог на Йорк
Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

