Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

Те включват близо 400 видеоклипа, електронни таблици с доказателства, изрезки от документи и аудио файлове

23 декември 2025, 14:22
Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"
Източник: Getty Images

М инистерството на правосъдието на САЩ публикува поредната партида документи, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи "Би Би Си".

Над 11 000 файла са публикувани от Министерството на правосъдието в това последно разкриване. Това включва близо 400 видеоклипа, електронни таблици с доказателства, изрезки от документи и аудио файлове. Файлът е с размер 10 GB - най-големият до момента.

В това последно издание се съдържат изображения на стар американски паспорт, принадлежащ на Джефри Епстийн. Той е издаден през февруари 1985 г. и е изтекъл през 1995 г.

Под подписа му е черно-бяла паспортна снимка, облечен в костюм и вратовръзка.

В петъчната партида материали видяхме още един от паспортите му - издаден през март 2009 г.

Тези разкрития са вследствие от приемането на закон в Конгреса, който задължава документите Епстийн да бъдат публикувани изцяло до петък.

Поради обема, Министерството на правосъдието заяви, че няма да може да публикува всички документи до крайния срок и вместо това ще качва материалите поетапно, като редактира всяка информация, свързана с жертвите на сексуалните посегателства.

Днешното публикуване следва пускането на няколко партиди файлове от Министерството на правосъдието на САЩ през уикенда.

Какво беше вече публикувано?

Те бяха публикувани в седем партиди с различен размер в петък и събота. Някои бяха само единични снимки, но имаше и други файлове, които съдържаха страници с документи
Много от тях бяха силно редактирани, като някои страници бяха изцяло замъглени.

Няколко забележителни фигури са били снимани във файловете, публикувани преди дни.

Министерството на правосъдието на САЩ не е предоставило никакъв контекст за изображенията, което затруднява сглобяването на информация кога или къде са направени.

Наличието на снимки във файловете не е индикация за някакво нарушение. Много от идентифицираните лица отрекоха да са извършили престъпления във връзка с Епстийн.

Ето обобщение на известните лица, които видяхме в първата партида:

  • Ричард Брансън, основател на Virgin
  • Жан-Люк Брунел, френски моделен агент
  • Бил Клинтън, бивш президент на САЩ
  • Уолтър Кронкайт, американски телевизионен водещ
  • Мик Джагър, музикант
  • Майкъл Джексън, музикант
  • Даяна Рос, музикант
  • Кевин Спейси, актьор
  • Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш британски принц
  • Питър Манделсън, британски политик
  • Гислейн Максуел, осъдена сътрудничка на Епстийн
Източник: NOVA    
