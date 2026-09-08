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„Не сме загубили надежда“: Семейство изчезна безследно с частен самолет над океана

Опитен пилот, съпругата му и двамата им внуци изчезнаха безследно на път от Бахамите за Флорида. Майката алармирала, след като спряла да получава съобщения, а близките молят за подкрепа с надеждата, че четиримата са оцелели на сал

8 септември 2026, 16:42
„Не сме загубили надежда“: Семейство изчезна безследно с частен самолет над океана
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

А мериканско семейство е в неизвестност, след като малкият им самолет вероятно е паднал, докато е летял от Бахамите за Флорида, съобщава People.

Около 14:20 ч. местно време в понеделник, 7 септември, полицията на Бахамите е получила сигнали, че самолет може да е паднал във водите край Ред Бейс, Северно Андрос, съобщиха от Кралските полицейски сили на Бахамите в прессъобщение. Операторите на въздушното движение са потвърдили, че петместен самолет PA-34 Piper с регистрационен номер N212ML е излетял от Грейт Харбър Кий с четирима души на борда.

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Властите официално не са потвърдили самоличността на пътниците. Вълни от ABC News и NBC Miami обаче съобщават, че това са двойка и техните двама внуци: Марио Ламар-старши (80 г.), Лили Ламар (79 г.), Софи Соса (28 г.) и Кристиан Соса (22 г.).

„Марио Ламар, опитен пилот с над 40 години летателен опит, е пилотирал самолета със съпругата си Лили и внуците си Кристиан и Софи на борда“, се казва в изявление на семейството, получено от медиите.

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„Самолетът е излетял от Грейт Харбър Кий около 10:12 ч. сутринта, насочвайки се към летище Miami Executive [бившето летище Tamiami], а последният регистриран контакт е бил около 11:04 ч. сутринта, близо до западната страна на остров Андрос“, продължава изявлението.

Кралските отбранителни сили на Бахамите са поискали съдействие от Бреговата охрана на САЩ при започването на издирването на семейството.

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Ръководството на въздушното движение е загубило контакт със самолета на приблизително 13 мили западно от остров Андрос, според прессъобщението на полицията.

„Свързахме се с Бахамската асоциация за въздушно и морско спасяване (BASRA) и й предоставихме наличната информация“, съобщиха от полицията.

„От BASRA информираха, че Бреговата охрана на САЩ (USCG) е направила опит да претърси района за изчезналия самолет. Поради лошите метеорологични условия обаче издирването е било отложено, докато условията станат благоприятни“, съобщават още от полицията.

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„Усилията за откриване на самолета и неговите пътници остават приоритет и допълнителна информация ще бъде предоставена, когато стане налична“, заключиха от полицията.

Според ABC News членове на семейството са поискали от бахамските служители и Бреговата охрана на САЩ „да разгърнат всеки наличен ресурс за откриване на самолета“, заедно с двамата баба и дядо и техните внуци.

„Семействата Ламар и Соса са дълбоко благодарни на всички, които участват в издирването, и на тези, които се свързаха с тях за подкрепа“, съобщава медията, цитирайки изявлението на семейството.

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Двойката и техните двама внуци се връщали от уикенд във втория си дом в Грейт Харбър Кий, когато самолетът е изчезнал. Майката на децата е получила текстово съобщение от дъщеря си преди излитането на самолета, но впоследствие се притеснила, тъй като не била уведомена за кацането им.

Съобщава се, че тя е алармирала властите, след като видяла, че съобщенията ѝ не се изпращат.

„Молим ви, моля ви, помогнете ни с вашите молитви и чрез властите. Всеки, който е видял нещо или който може да излезе със самолет или лодка, за да ни помогне да ги открием. Не сме загубили надежда, че ще ги намерим на сал“, каза племенницата на Марио Ламар пред NBC Miami.

Бреговата охрана на САЩ, Кралските отбранителни сили на Бахамите и полицията на Бахамите не са отговорили веднага на запитването за коментар от People, уточняват от изданието.

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