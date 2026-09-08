„Не сме загубили надежда“: Семейство изчезна безследно с частен самолет над океана

А мериканско семейство е в неизвестност, след като малкият им самолет вероятно е паднал, докато е летял от Бахамите за Флорида, съобщава People.

Около 14:20 ч. местно време в понеделник, 7 септември, полицията на Бахамите е получила сигнали, че самолет може да е паднал във водите край Ред Бейс, Северно Андрос, съобщиха от Кралските полицейски сили на Бахамите в прессъобщение. Операторите на въздушното движение са потвърдили, че петместен самолет PA-34 Piper с регистрационен номер N212ML е излетял от Грейт Харбър Кий с четирима души на борда.

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Властите официално не са потвърдили самоличността на пътниците. Вълни от ABC News и NBC Miami обаче съобщават, че това са двойка и техните двама внуци: Марио Ламар-старши (80 г.), Лили Ламар (79 г.), Софи Соса (28 г.) и Кристиан Соса (22 г.).

A Florida family left Great Harbour Cay yesterday morning to fly home to Miami. They never made it.



Mario Lamar, 80, was at the controls of his Piper PA-34. His wife Lili, 79, was in the cabin with their grandkids Sofia Sosa, 28, and Christian Sosa, 22. Sofia texted the family… pic.twitter.com/853i2ahQkL — Arkadalo® (@Arkadalo) September 8, 2026

„Марио Ламар, опитен пилот с над 40 години летателен опит, е пилотирал самолета със съпругата си Лили и внуците си Кристиан и Софи на борда“, се казва в изявление на семейството, получено от медиите.

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„Самолетът е излетял от Грейт Харбър Кий около 10:12 ч. сутринта, насочвайки се към летище Miami Executive [бившето летище Tamiami], а последният регистриран контакт е бил около 11:04 ч. сутринта, близо до западната страна на остров Андрос“, продължава изявлението.

Кралските отбранителни сили на Бахамите са поискали съдействие от Бреговата охрана на САЩ при започването на издирването на семейството.

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Ръководството на въздушното движение е загубило контакт със самолета на приблизително 13 мили западно от остров Андрос, според прессъобщението на полицията.

Small plane carrying 80-year-old pilot, his wife, and two grandchildren suddenly vanishes during flight from Bahamas to Miami as desperate family appeals for help: 'We need to bring them home' https://t.co/UmMrPhbAm1 — Daily Mail (@DailyMail) September 8, 2026

„Свързахме се с Бахамската асоциация за въздушно и морско спасяване (BASRA) и й предоставихме наличната информация“, съобщиха от полицията.

„От BASRA информираха, че Бреговата охрана на САЩ (USCG) е направила опит да претърси района за изчезналия самолет. Поради лошите метеорологични условия обаче издирването е било отложено, докато условията станат благоприятни“, съобщават още от полицията.

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„Усилията за откриване на самолета и неговите пътници остават приоритет и допълнителна информация ще бъде предоставена, когато стане налична“, заключиха от полицията.

Според ABC News членове на семейството са поискали от бахамските служители и Бреговата охрана на САЩ „да разгърнат всеки наличен ресурс за откриване на самолета“, заедно с двамата баба и дядо и техните внуци.

The final message from the aircraft simply said they were heading home.



Mario Lamar was piloting Piper PA-34 Seneca N212ML from Great Harbour Cay to Miami Executive Airport on September 7. His wife Lili Lamar and their grandchildren Sofia Sosa and Christian Sosa were travelling… pic.twitter.com/WoaDNlYCmH — Flightdrama (@flightdrama) September 8, 2026

„Семействата Ламар и Соса са дълбоко благодарни на всички, които участват в издирването, и на тези, които се свързаха с тях за подкрепа“, съобщава медията, цитирайки изявлението на семейството.

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Двойката и техните двама внуци се връщали от уикенд във втория си дом в Грейт Харбър Кий, когато самолетът е изчезнал. Майката на децата е получила текстово съобщение от дъщеря си преди излитането на самолета, но впоследствие се притеснила, тъй като не била уведомена за кацането им.

Съобщава се, че тя е алармирала властите, след като видяла, че съобщенията ѝ не се изпращат.

„Молим ви, моля ви, помогнете ни с вашите молитви и чрез властите. Всеки, който е видял нещо или който може да излезе със самолет или лодка, за да ни помогне да ги открием. Не сме загубили надежда, че ще ги намерим на сал“, каза племенницата на Марио Ламар пред NBC Miami.

Бреговата охрана на САЩ, Кралските отбранителни сили на Бахамите и полицията на Бахамите не са отговорили веднага на запитването за коментар от People, уточняват от изданието.