България

Публикуваха четири нови кандидатури за членове на ВСС

Публикувани са и документите на двама магистрати за изборни членове от квотата на прокурорите

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 19:19
Публикуваха четири нови кандидатури за членове на ВСС
Източник: БГНЕС

П редложения за издигане на кандидатурите на Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, Албена Момчилова – съдия в Софийския районен съд, Роман Николов – съдия в Районен съд - Брезник, и Явор Колев – съдия във Върховния административен съд, за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета. Това съобщиха от ВСС.

Двама съдии са предложени за членове на ВСС от съдийската квота

Публикувани са и предоставените от Радослав Градев – административен ръководител на Окръжна прокуратура в Русе, и Ивайло Володиев – прокурор в Окръжна прокуратура в Кюстендил, документи по чл. 29 в, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Сред тях са автобиографиите на кандидатите, мотивите за участието им в процедурата, концепции за дейността на ВСС, декларации, копия от удостоверенията за придобита юридическа правоспособност и други.

Редактор: Стела Христова
Източник: Лилия Йорданова/БТА    
Висш съдебен съвет ВСС Съдебна власт Избор на членове Кандидати Съдии Прокурори
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