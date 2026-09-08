Фон дер Лайен: Украйна ще може да закупи ключови компоненти за системите „Пейтриът“

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Украйна ще може да закупи ключови компоненти за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ чрез следващото плащане от 3,2 милиарда евро по заема за подкрепа на страната от ЕС, предаде Ройтерс.

„Заедно с генералния секретар на НАТО Рюте приветствам решението на държавите членки да предоставят на Украйна изключение, което ще ѝ позволи да закупува ключови компоненти за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, се казва в изявлението ѝ.

Together with @SecGenNATO Rutte, I welcome the agreement by Member States on the derogation for Ukraine to purchase crucial products for Patriot air defence systems.



The next disbursement of €3.2 billion will enable Ukraine to better protect its skies from Russia’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

Заемът на ЕС за подкрепа на Украйна е на обща стойност 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., от които около 60 милиарда евро са предвидени за военни нужди, а 30 милиарда – за бюджетна подкрепа. По правилата на механизма средствата за отбрана по принцип трябва да се използват за покупки от украинската и европейската отбранителна промишленост, като за спешни нужди могат да бъдат разрешавани изключения.

Такова е необходимо за американските системи „Пейтриът“, които са сред основните средства на Украйна за защита от руски ракети и самолети; по данни на НАТО през последната година около 75% от ракетите за „Пейтриът“, доставяни на Украйна, са осигурявани чрез инициативата PURL за закупуване на американско въоръжение с финансиране от съюзниците.