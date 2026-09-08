България

„Къде ми е внукът?“: Виковете на дядото разкрили ужаса с 1-годишното дете във Варна

Дядото пръв открил тялото на едногодишното момченце в апартамента; задържаната за убийството твърдяла, че детето е болно

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 19:51
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П родължава разследването за смъртта на бебе на 1 годинка във Варна. За случая съобщиха в понеделник от прокуратурата. Съседи на семейството разказаха, че детето живеело заедно с баба си и арестуваната за убийството нейна близка приятелка.

По думите им двете жени са отглеждали детето от няколко месеца, след като майката го е изоставила и е заминала в друг град. Според свидетели сигналът за случилото се подава дядото на момченцето, който първи открива тялото му в апартамента на 30 август, съобщава NOVA.

Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

Съседи разказват, че бабата на детето е живеела на квартира, заедно със задържаната за убийството Ина. Те посочват, че са разбрали, че майката е избягала, детето е било на 10 месеца, когато е заживяло с бабата.

Основно за него се е грижила обвиняемата Ина, докато бабата е на работа като касиер в хранителен магазин, казват нейни колеги. В края на август съседи забелязват, че от няколко дни Ина не е извеждала детето навън. Съседка сподели, че жената е казвала, че детето е болно. На 30 август дядото на момченцето идва да види внука си. По същото време в дома си е и една от съседките, която вече е разпитана от полицията. Тя разказа пред NOVA, че е чула дядото да вика, питайки „Къде ми е внукът”, докато е блъскал по вратата на апартамента.

За случая веднага разбират и в магазина, в който работи Виолина - бабата на детето. Именно при нея идва обвиняемата след като оставя дядото в апартамента.

Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството

Друг съсед разказва, че дядото влязъл с взлом, след което бил заключен от жената. Тя избягала до магазина при Виолина. След това е била задържана.

Единствената официално съобщена информация от прокуратурата е, че детето е открито в безпомощно състояние. Синът на Веселинка Ангелова е извикан от разследващите за поемно лице. Тя сподели: „Попитах го какво е станало и той каза “влязох в къщата на ужасите, не ме питай, коремът ми е на топка”.

По думите на съседи двете жени са злоупотребявали с алкохол и често са вдигали шумни скандали посред нощ.

Редактор: Стела Христова
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