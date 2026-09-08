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Обявиха номинираните за "Златната топка": Кейн, Родри и Мбапе сред водещите имена

Капитанът на Англия поведе надпреварата след феноменален сезон със 73 гола; церемонията по връчването на отличието ще се проведе на 26 октомври

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 20:48
Обявиха номинираните за "Златната топка": Кейн, Родри и Мбапе сред водещите имена
Източник: Getty Images

Н а 8 септември официално бяха обявени имената на номинираните за Златната топка при мъжете и жените. Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 26 октомври.

Капитанът на Англия и нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн попада сред фаворитите за отличието след феноменален сезон, в който отбеляза 73 гола за клуба и националния си отбор.

Към момента 33-годишният голмайстор е основният претендент за трофея, което би го направило първия англичанин с отличието след Майкъл Оуен през 2001 г.

Сред останалите ключови претенденти е Родри (победител за 2024 г.), който спечели Златната топка на Световното първенство, извеждайки Испания до титлата.

Звездата на Франция и Реал Мадрид Килиан Мбапе също записа името си в историята, подобрявайки рекорда за най-много голове на Световно първенство с впечатляващите 10 попадения в турнира.

Пълен списък с номинираните за Златната топка при мъжете:

· Джуд Белингам (Реал Мадрид / Англия)

· Пау Кубарси (Барселона / Испания)

· Марк Кукурея (Челси/Реал Мадрид / Испания)

· Усман Дембеле (Пари Сен Жермен / Франция)

· Луис Диас (Байерн Мюнхен / Колумбия)

· Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед / Португалия)

· Габриел Магаляеш (Арсенал / Бразилия)

· Ерлинг Холанд (Манчестър Сити / Норвегия)

· Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен / Мароко)

· Хари Кейн (Байерн Мюнхен / Англия)

· Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен / Грузия)

· Ламин Ямал (Барселона / Испания)

· Садио Мане (Ал Насър / Сенегал)

· Маркиньос (Пари Сен Жермен / Бразилия)

· Лаутаро Мартинес (Интер / Аржентина)

· Килиан Мбапе (Реал Мадрид / Франция)

· Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен / Португалия)

· Лионел Меси (Интер Маями / Аржентина)

· Жоао Невеш (Пари Сен Жермен / Португалия)

· Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен / Франция)

· Вилиан Пачо (Пари Сен Жермен / Еквадор)

· Хулиан Киньонес (Ал Кадсия / Мексико)

· Деклан Райс (Арсенал / Англия)

· Родри (Барселона / Испания)

· Фабиан Руис (Пари Сен Жермен / Испания)

· Вилиам Салиба (Арсенал / Франция)

· Феран Торес (Пари Сен Жермен / Испания)

· Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен / Франция)

· Винисиус Жуниор (Реал Мадрид / Бразилия)

· Витиня (Пари Сен Жермен / Португалия).

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Златна топка Футбол Номинации Хари Кейн Килиан Мбапе Родри Световно първенство Реал Мадрид
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