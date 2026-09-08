Свят

3.6 милиона долара годишно: Увеличиха заплатата на най-богатия лидер в света

Правителството на Сингапур увеличава възнагражденията на министрите си, за да привлече топ таланти и да предотврати корупцията. Ходът обаче предизвика вълна от недоволство сред гражданите на фона на растящата инфлация и съкращенията в страната

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 19:10
3.6 милиона долара годишно: Увеличиха заплатата на най-богатия лидер в света
Лорънс Уонг   
Източник: Getty

П равителството на Сингапур обяви, че увеличава годишните заплати на своите министри и висши служители, включително тази на министър-председателя, който вече е най-високоплатеният политически лидер в света, пише ВВС.

Годишното възнаграждение на Лорънс Уонг ще скочи с 1,4 милиона сингапурски долара (1,1 милиона щатски долара). Той заяви, че възнамерява да дарява цялата сума от това увеличение за благотворителност през следващите пет години.

По думите на Уонг повишението е необходимо, за да се привлекат по-подготвени и способни кадри на управленски позиции. Сингапурското правителство отдавна поддържа тезата, че високият стандарт на заплащане в държавния сектор действа като превенция срещу корупцията.

Решението обаче предизвика сериозни критики в страната, където обществеността е силно тревожена от сигурността на работните си места и бързо растящите разходи за живот.

Още преди настоящото увеличение Уонг оглавяваше класацията за най-добре платен световен лидер. До момента той получаваше годишна заплата от 2,2 милиона сингапурски долара, а с новия скок от над 60% възнаграждението му достига 3,6 милиона сингапурски долара (2,8 милиона щатски долара).

За сравнение, втори в списъка е главният изпълнителен директор на Хонконг Джон Лий с около 719 000 долара годишно, следван от президента на Швейцария Ги Пармелин с 606 000 долара. Президентът на САЩ Доналд Тръмп получава 400 000 долара на година, а британският премиер Анди Бърнам взема около 230 000 долара.

Уонг призна, че министерските възнаграждения в Сингапур са подложени на строг кожен анализ от обществеността, тъй като са значително по-високи от доходите на обикновените граждани. За съпоставка, средният месечен доход в страната е 5775 сингапурски долара.

Премиерът обаче подчерта, че се сблъсква с сериозни затруднения, когато се опитва да привлече успешни бизнес лидери и висши държавни служители да влязат в политиката. Макар че държавата не може да предложи печалбите от частния сектор, целта е „финансовата бариера да не бъде ненужно висока“, за да не се отказват подготвените хора.

„Вярвам, че това ще даде на мен и на бъдещите министър-председатели по-добър шанс да убедим способни сингапурци да излязат напред и да съставим възможно най-силния екип за страната“, заяви той.

Към момента основното заплащане на сингапурските министри е около 1,1 милиона сингапурски долара. С новата схема то ще нарасне на 1,2 милиона. Очакванията на Уонг са, че повечето министри ще достигат около 1,35 милиона сингапурски долара до края на мандата, тъй като финалната сума зависи от тяхното справяне с поставените задачи. Част от пакета се обвързва директно с ключови показатели като равнището на безработица, ръста на доходите и нарастването на БВП.

Темата за високите заплати във властта отдавна е чувствителна точка за управляващата Партия за народно действие (ПНД), която води страната още от обявяването на нейната независимост. На ключовите избори през 2011 г. партията записа най-ниския си резултат от десетилетия, подхранен именно от недоволството срещу министерските възнаграждения и имиграционната политика, което принуди властта на следващата година да ги намали.

Предшественикът на Уонг – Лий Хсиен Лунг, също бе предприел подобна стъпка през 2007 г., като даряваше увеличението си за благотворителни каузи в продължение на няколко години.

Като доказателство за успеха на този модел правителството постоянно посочва ниските нива на корупция. Сингапур традиционно заема едни от първите места в световния Индекс за възприятие на корупцията на Transparency International, като тезата е, че високите възнаграждения премахват изкушението за приемане на подкупи.

В страна, където масовите доходи са далеч от тези нива, въпросът продължава да бъде наболял. Вълна от критични коментари в интернет определи решението като „абсолютно неадекватно спрямо реалността“, особено на фона на съкращенията, трудностите на младите специалисти при намиране на работа и инфлацията. Според официалните данни съкращенията в Сингапур през последното тримесечие са достигнали най-високото си ниво от над пет години насам.

Макар и малцинство, не липсват и поддръжници на мярката, според които управлението на държавата трябва да бъде поверено на „най-добрите от най-добрите“, а това изисква съответното заплащане.

Редактор: Стела Христова
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