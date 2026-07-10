Морето взе жертва: 40-годишна жена се удави в Бургас

40-годишна жена се удави в морето в Бургас, съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.bg.

Инцидентът е станал на 9 юли в близост до пост № 2 на централния плаж.

Тялото й е откарано за аутопсия.

Припомняме, че през последните дни морето взе няколко жертви по Южното Черноморие.

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Как да реагираме при подобен инцидент?

Удавянето е процес на респираторно нарушение, причинено от потапяне или поемане на течност в дихателните пътища. То представлява животозастрашаваща спешност, която изисква незабавна и адекватна намеса. Изходът от инцидента до голяма степен зависи от бързината и правилността на спасителните действия и оказаната първа помощ. Противно на общоприетите схващания, удавянето често протича тихо и бързо, което прави разпознаването на признаците му ключово за предотвратяване на фатален край.

Разпознаването на давещ се човек е първата и най-важна стъпка. Инстинктивната реакция при удавяне не включва викове за помощ, тъй като човекът се бори да диша.

Типичните признаци включват:

глава, разположена ниско във водата с уста на нивото на повърхността; тяло във вертикална позиция; опити за плуване, които не водят до придвижване (наподобяващи „катерене по невидима стълба“); учестено дишане или задъхване; и стъклен, празен поглед.

Мълчанието и липсата на махане за помощ са сериозни индикатори за опасност.

При спасяване на давещ се, безопасността на спасителя е от първостепенно значение. Паникьосаният пострадал може инстинктивно да повлече спасителя си под водата. Спазват се няколко основни принципа.

Първо, ако е възможно, се подава предмет от брега (прът, клон, кърпа), за който пострадалият да се хване. Второ, ако е по-далеч, се хвърля плаващ предмет (спасителен пояс, жилетка, топка). Трето, може да се използва лодка или друг плавателен съд за достигане до човека.

Влизането във водата за директно спасяване трябва да бъде последна мярка и да се предприема само от обучени спасители, тъй като крие огромен риск.

След изваждането на пострадалия от водата, незабавно трябва да се позвъни на спешния телефон 112. Пострадалият се поставя да легне по гръб на твърда повърхност и се проверява за дишане. Ако не диша, незабавно се започва кардио-пулмонална ресусцитация (КПР) – 30 гръдни компресии, последвани от 2 вдишвания. Реанимацията продължава до пристигането на медицински екип или докато пострадалият започне да диша самостоятелно. Ако диша, се поставя в стабилно странично положение, за да се предотврати задавяне с повърнати материи, и се поддържа топъл, докато пристигне помощ.

Удавянето е една от водещите причини за смърт при инциденти в световен мащаб, особено сред децата. Превенцията играе жизненоважна роля и включва мерки като обучение по плуване, постоянен надзор на деца в близост до вода, използване на спасителни жилетки при водни спортове, избягване на консумацията на алкохол преди и по време на плуване и съобразяване с метеорологичните условия и предупредителните знаци. Знанието как да се реагира правилно и своевременно може да бъде разликата между живота и смъртта.