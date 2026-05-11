Лекари спасиха Бони Тайлър след внезапно спиране на сърцето в болницата

З вездата от „Total Eclipse of the Heart“ остава в интензивно отделение в Португалия, след като лекарите се бориха за живота ѝ при опит да я изведат от изкуствена кома, съобщава Page Six.

Легендарната певица Бони Тайлър е трябвало да бъде реанимирана, след като е получила сърдечен арест по време на опит на лекарите да я събудят от индуцирана кома, съобщават световните медии.

Легендарната Бони Тайлър е в кома след спешна операция

74-годишната изпълнителка е получила сърдечния пристъп в петък и остава под денонощно наблюдение в интензивното отделение на болница в Алгарве, Португалия. Според информация на авторитетното местно издание Correio da Manhã, уелската звезда се бори и с инфекция, която лекарите се опитват да овладеят с високи дози антибиотици.

Въпреки критичната ситуация, нейният дългогодишен приятел Либерто Меаля заяви пред медиите, че „лекарите са позитивно настроени“ относно нейното възстановяване.

Хронология на инцидента

Драмата започва в края на април, когато Тайлър претърпява спешна операция на апендикса, който според докладите се е спукал. Тя беше поставена в изкуствена кома, за да се „подпомогне възстановяването ѝ“, се казваше в изявление на нейния мениджър миналата седмица.

Предисторията на заболяването разкрива колко бързо се е влошило състоянието ѝ:

Певицата се почувствала зле по време на участие в Лондон, но първоначалните прегледи не открили симптоми.

Тя заминала за Алгарве, където притежава имот от над 30 години, но там започнала да изпитва силни коремни болки.

На 30 април е приета по спешност в болница във Фаро, където е извършена операцията.

Бъдещето на турнето

Бони Тайлър, известна с характерния си дрезгав глас, трябваше да започне своето „Юбилейно турне“ на 22 май в Малта. Тази дата вече не фигурира в официалния ѝ сайт. През лятото тя има планирани концерти в Германия, Чехия, Унгария, Турция, Австрия, Шотландия и Англия.

Миналия месец певицата сподели пред списание Hello!:

„В момента съм в добра форма, чукам на дърво, и наистина се наслаждавам на концертите. Все още забивам на сцената с моята прекрасна група. Ако имаш здраве, имаш всичко.“

50 години на сцена

Точно половин век измина от издаването на дебютния ѝ сингъл „My! My! Honeycomb“. Пътят към световната слава обаче бе подпечатан през 1983 г. с албума Faster Than the Speed of Night и мегахита „Total Eclipse of the Heart“, който има над един милиард стриймвания в Spotify.

„Все още се вълнувам, когато чуя песента по радиото“, призна тя в интервю за Good Morning America през април 2024 г.

Въпреки че признава, че е „намалила темпото“ през последните години, трикратната номинация за „Грами“ е категорична, че няма намерение да се пенсионира. „Знам, че никога няма да се откажа“, сподели тя пред Sunday Mirror. В момента целият музикален свят следи със затаен дъх състоянието на уелската икона.