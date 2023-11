Лошо време и в Турция: Силни бури и проливни дъждове причиниха наводнения

У лици и сгради са наводнени в Измир, Западна Турция, след като Егейско море преля заради силни бури и проливни дъждове и вълните преминаха през крайбрежните диги, съобщава ДПА, позовавайки се на кмета Тунч Сойер.

Снимките показват наводнени магазини и пожарникари, които се опитват да изпомпат водата.

Според Анадолската агенция няколко музиканти са останали блокирани в бар заради наводнението. Спасители са успели да ги отведат на безопасно място с гумени лодки.

Сойер каза, че климатичната криза е стигнала до Егейско море. Регионът е заплашен от интензивни горещини и суша, както и от наводнения, причинени от дъждовете и морската вода.

Буря имаше и в Истанбул, където вятърът събори покрив на къща. Няма жертви или пострадали, според агенция ДХА.

Главната дирекция по метеорология на Турция издаде предупреждения за тежки метеорологични условия за голяма част от 81-те окръга на страната в неделя (26 ноември).

#BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #TURQUIE



🔴 TURKIYE :#VIDEO POWERFUL STORM HIT TURKISH CITIES AROUND BLACK SEA AND NORTHERN REGIONS OF TURKIYE



Causing massive destruction at the ports.#BreakingNews #UltimaHora #Istanbul #Yalova #Storm #Tormenta #Tempête #Firtina pic.twitter.com/m5R7DVTt8S