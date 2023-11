Деветима души загинаха при наводнения в Турция

Д евет души са загубили живота си вследствие на наводненията и проливните дъждове през почивните дни в Турция, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на министъра на вътрешните работи Али Йерликая.

Той съобщи, че е било открито безжизненото тяло на турски моряк, част от 12-членния екипаж на турски товарен кораб, потънал край черноморския бряг при окръг Зонгулдак.

Издирвателните и спасителните дейности в района за останалите 11 изчезнали моряци започнаха в ранните сутрешни часове днес с подобряване на метеорологичните условия. Близо 800 души участват в операцията, съобщи Йерликая.

Останалите жертви са от окръзите Зонгулдак, Батман и Диарбекир.

Трима души са загинали при наводненията в района на град Ерегли в северозападния окръг Зонгулдак, след като автомобилът им бил отнесен от водата, а четирима загубиха живота си в Батман, Югоизточна Турция. Наводненията са отнели живота и на един човек в югоизточния окръг Диарбекир, посочи министърът.

Strong winds and heavy rain in the Ereğli of Zonguldak, Turkey.#eregli #Turkey #Floods pic.twitter.com/sruF2IaUdi