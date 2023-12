Опасно време: Бури превземат Европа (ВИДЕО)

В някои региони на Германия се очакват проливни дъждове и снеговалежи, след като бурята Золтан опустоши големи части от Северна Европа точно преди Коледа, предаде ДПА.

Властите предупреждават за големи наводнения в части от провинциите Долна Саксония, Хамбург, Саксония-Анхалт и Бавария. По данни на Германската метеорологична служба се очаква да падне отново сняг, който ще засегне района между провинция Тюрингия и горите в Бавария, намиращи се на височина над 600-800 метра над морското равнище.

Метеорологичната служба съобщи, че днес се очакват обилни снеговалежи в централната част на Рудните планини в Саксония. Има опасност от падане на дървета и отчупване на клони. Възможно е също така скрежът да засегне район, простиращ се от източните части на Шлезвиг-Холщайн и Долна Саксония до Западна Полша.

В резултат на продължителния дъжд на много места се очакват валежи от 60 до 90 милиметра в рамките на между 48 и 72 часа, по данни на метеорологичната служба. В някои региони се прогнозират и бури с валежи от 90 до 120 милиметра.

В източните ниски планински вериги се очаква тази вечер валежите да започнат да преминават в сняг.

Вчера бурята "Золтан" премина над Германия и предизвика значителни смущения в движението по пътищата и влаковете. В Долна Саксония имаше пътни инциденти, причинени от заледявания, а според метеорологичната служба в Кьолн може да е имало торнадо.

