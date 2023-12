Бурята "Герит" причини транспортна блокада във Великобритания (ВИДЕО)

Б урята "Герит" наруши транспортните връзки във Великобритания и причини неволи на пътуващите към дома след коледните празници, предаде ДПА.

Пориви на вятъра от около 130 км/ч и проливни дъждове станаха причина за закъснения в автомобилния, железопътния, въздушния и фериботния транспорт.

Conditions earlier due to Storm Gerrit in Lerwick, Shetland, Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | 28 December 2023 | #storm #StormGerrit #Lerwick pic.twitter.com/f8g5cQfYTf

ЖП операторът LNER, който обслужва направленията между Лондон и Шотландия по Главната железопътна линия по източното крайбрежие на Обединеното кралство, препоръча на клиентите да не пътуват заради лошото време.

На потребителите, блокирани от нарушените транспортни връзки, беше казано да си наемат хотел, като след това ще имат право на обезщетение за извънредния разход.

Very windy conditions yesterday due to Storm Gerrit in Shetland Islands, Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | 27 December 2023 | #storm #StormGerrit #Shetland pic.twitter.com/wGp70svvbm

Avanti West Coast, жп компанията, обслужващата Главната железопътна линия по западното крайбрежие, съобщи, че трасето към Шотландия на практика е непроходимо. Всички влакове от и към Лондон се движат само до Престън.

Всички с предварително закупени билети за пътувания между Престън и Единбург или Глазгоу ще могат да се качат на влакове, но това ще може да стане едва днес или в петък.

People waded through waist-high floods to carry their dogs to safety as Storm Gerrit pummeled Scotland today. pic.twitter.com/KZSECbnQfC