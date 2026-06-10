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Майка обвини френските власти след убийството на 11-годишната Лиана: Предупредих ги преди 10 месеца

Румънка твърди, че е сигнализирала многократно за сексуално насилие срещу дъщеря си от страна на мъжа, задържан по случая с Лиана, но институциите не са реагирали навреме

Василена Василева Василена Василева

10 юни 2026, 12:10
Майка обвини френските власти след убийството на 11-годишната Лиана: Предупредих ги преди 10 месеца
Източник: AP/БТА

С лучаят с убийството на 11-годишната Лиана във Франция придобива ново измерение, след като майката на друго момиче обяви, че ще съди френската държава заради бездействие на институциите, въпреки подадени от нея сигнали срещу заподозрения мъж.

Жената, румънска гражданка, идентифицирана във френските медии с името Одре, твърди, че още преди 10 месеца е подала жалба, според която задържаният по случая Жером Барела е извършвал многократни сексуални посегателства над нейната 10-годишна дъщеря Роза.

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По думите ѝ сигналите ѝ са били пренебрегнати от властите. Затова тя е подала жалби срещу министъра на правосъдието, прокуратурите в Тулуза и Ош, както и срещу следователи от френската жандармерия. Според нея институциите са изложили човешки живот на риск и не са оказали помощ на човек в опасност.

Какво разказва майката

Одре твърди, че дъщеря ѝ често посещавала дома на Жером Барела, тъй като била приятелка с двете му дъщери. Именно по време на тези гостувания, по думите на майката, мъжът многократно е злоупотребявал с детето.

Първоначално момичето не разкрило какво се е случвало. Родителите забелязали, че то става все по-затворено и тревожно, а след разговор с него научили за преживяното. Последвал сигнал до полицията.

По време на разпитите Роза разказала, че понякога е била викана в дома на Барела дори когато неговите дъщери не били там. Според показанията ѝ мъжът упражнявал психологически натиск, заплашвал, че ще се самоубие, ако тя не отиде при него, изпращал ѝ съобщения чрез WhatsApp и ѝ правел подаръци.

Според майката именно липсата на адекватна реакция от страна на институциите е позволила трагедията с Лиана да се случи.

Случаят „Лиана“

11-годишната Лиана изчезна на 29 май от град Фльоранс. За последно тя е била видяна да се качва в автомобила на 41-годишния Жером Барела.

На 4 юни тялото на момичето беше открито в изоставен селскостопански силоз, в който мъжът е работил в миналото. Той беше задържан във връзка с разследването.

Впоследствие стана ясно, че срещу Барела са били подавани и други сигнали за сексуални посегателства над непълнолетни и за непристойно поведение спрямо момичета. Нито един от тях обаче не е довел до наказателни последици.

Вълна от обществено недоволство

Смъртта на Лиана предизвика силно възмущение във Франция. Във Фльоранс, Париж и други градове се проведоха протести, в които по данни на Франс прес са участвали около 60 000 души.

В град Ош демонстранти изразиха недоволството си от действията на прокуратурата, като по време на протест пред съдебната палата един от участниците завърза с бяла кърпа очите на статуята на Темида.

Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

По-строги мерки след трагедията

Заради обществения отзвук премиерът Себастиен Льокорню свика спешна среща с ключови министри.

Сред предложените мерки е значително затягане на наказанията за серийни извършители на сексуални престъпления срещу непълнолетни. Ако досега те са били наказвани с до 20 години затвор, новите текстове предвиждат възможност за налагане на доживотни присъди.

Предвижда се още разследванията по престъпления срещу деца да бъдат ускорени и да приключват в срок до три месеца.

Очаква се предложенията да бъдат включени в законопроекта за защита на децата, който френският парламент трябва да разгледа на 15 юли.

Редактор: Василена Василева
Източник: Габриела Големанска, БТА    
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