Онколог развенча популярен мит за захарта и туморите

С мята се, че захарта буквално подхранва туморите и ускорява растежа на рака. Поради това много хора напълно се въздържат от сладко след поставяне на диагнозата, надявайки се да спрат болестта. Колко вярно е обаче твърдението, че захарта храни предимно раковите клетки? Онкологът Левани Гвелесиани говори пред Rambler за съвременната наука и дали си струва да се елиминира захарта от диетата.

Откъде произлиза митът за захарта и рака?

Всичко започна с един реален биологичен факт. В началото на 20-ти век немският биохимик Ото Варбург открива, че туморните клетки получават енергия по различен начин от повечето здрави клетки. Нормалните клетки започват активно да разграждат глюкозата само когато им липсва кислород. Но туморните клетки правят това постоянно, дори когато кислородът е в изобилие. Това явление става известно като ефект на Варбург.

Този факт е в основата на популярното заключение: „Раковите клетки се хранят със захар – премахнете захарта, премахнете рака.“ Логиката изглежда разумна, но е погрешна. Според Американския институт за изследване на рака, всички клетки в тялото – както здравите, така и раковите – използват глюкоза. Няма ясни доказателства, че диетичната захар подхранва туморните клетки повече от други видове.

„Пряка връзка между захарта и развитието на рак не е доказана. Излишната захар не предизвиква директно заболяването, а пълното елиминиране на сладкишите няма нито да предотврати, нито да лекува рака“, казва Гвелесиани Левани Автандилович, лекар - онколог-химиотерапевт.

Защо не можете да „изключите“ храненето на тумора, като елиминирате сладкишите?

Тялото поддържа нивата на кръвната захар в сравнително тесен диапазон. Когато консумирате по-малко захар, то я компенсира, като използва други източници: нишестетата се разграждат, а мазнините и протеините се използват.

„Кръвната глюкоза продължава да тече към клетките, включително туморните клетки. Тялото не може само да спре подаването на захар към тумора, без да наруши функцията на жизненоважни органи“, обяснява лекарят.

Националният институт по рака на САЩ (NCI) ясно заявява: изследванията потвърждават, че раковите клетки консумират повече глюкоза от нормалните клетки. Няма обаче проучвания, които да доказват, че консумацията на захар влошава прогресията на рака или че спирането на захарта ще доведе до свиване или изчезване на туморите.

От Cancer Research UK обясняват, че няма пряка причинно-следствена връзка между приема на захар в храната и растежа на тумора. От NCI допълнително подчертават, че повечето данни за диетата и рака при хората показват асоциации, а не пряка причинно-следствена връзка, и лабораторните данни не могат автоматично да бъдат преведени в съвети за пациенти.

Когато захарта наистина може да бъде проблем

Съществува косвена връзка между захарта и риска от рак и е важно да се разбере правилно. Не става въпрос за това, че сладкишите „причиняват рак“ директно, а по-скоро за верижна реакция: високо съдържание на добавена захар, излишни калории, наддаване на тегло, затлъстяване и повишен риск от някои видове рак.

Американското дружество за борба с рака отдава приблизително един на всеки пет случая на рак на наднормено тегло, физическа неактивност, нездравословно хранене и консумация на алкохол. Според данни на NCI, наднорменото тегло и затлъстяването са свързани с повишен риск от поне 13 вида рак, включително рак на гърдата, дебелото черво, панкреаса, бъбреците, матката и други.

Подсладените със захар напитки заемат специално място тук. Световният фонд за изследване на рака (WCRF) документира убедителни доказателства, че редовната консумация на сладки напитки е свързана с наддаване на тегло и затлъстяване. Подсладените газирани напитки, соковете с добавена захар и енергийните напитки са концентрирани източници на празни калории, които не осигуряват ситост, но лесно водят до излишни калории.

Трябва ли онкологичен пациент напълно да елиминира сладкото?

Въвеждането на строги хранителни ограничения самостоятелно, когато сте диагностицирани с рак, не е най-добрата идея и ето защо.

Според Американското дружество за борба с рака, приемът на достатъчно протеини, мазнини, въглехидрати, вода, витамини и минерали е от решаващо значение по време на лечението на рака. Страничните ефекти от терапията – гадене, загуба на апетит, промени във вкуса, умора – вече затрудняват нормалното хранене.

Ако някой, подложен на химиотерапия, отслабва и има затруднения с храненето, пълното въздържание от сладкиши може да го лиши от допълнителния източник на калории и енергия, от които тялото се нуждае, за да се възстанови. Това не означава, че трябва да се отдадете на сладкиши – това означава, че строгите диети без съвет от лекар могат да бъдат вредни по време на активно лечение.

„Ако човек вече е диагностициран, драстичните промени в диетата и строгите ограничения обикновено са ненужни. Основната цел на храненето по време на лечението е да подпомогне борбата на организма. Важно е просто да се поддържа теглото, да се запазят мускулите и да се осигури адекватен прием на протеини“, обяснява специалистът.

Естествените захари са отделна тема. От WCRF правят разлика между естествени захари в зеленчуците, плодовете и млечните продукти и добавени свободни захари: първите не трябва да се изключват, защото те осигуряват фибри, витамини и минерали.

Какво да правим на практика

Вместо да се откажете напълно от сладкишите, струва си да се съсредоточите върху специфични промени, които са полезни за организма:

Ограничете сладките напитки. Газираните напитки, пакетираните сокове, сладкият чай и кафето със сиропи са сред основните източници на добавена захар в съвременната диета. Заместването им с вода и неподсладени напитки е една от най-ефективните стъпки.

Не се страхувайте от плодове и зеленчуци. Естествените захари в пълнозърнестите храни са придружени от фибри, които забавят усвояването на глюкозата. Не е като да добавите лъжица захар към чая си.

Следете добавените захари в храните. Те се крият в сосове, ароматизирани кисели млека, хляб и зърнени закуски. Четенето на етикетите е по-полезно от елиминирането на цели групи храни.

Поддържайте здравословно тегло. Това е по-важно от броенето на грамове захар: наблюдението на общия калориен прием и физическата активност намаляват рисковете, свързани със затлъстяването.

Не правете драстични промени в диетата си, без да се консултирате с лекар. Всякакви големи промени в диетата, свързани с рак, диабет, загуба на тегло или активно лечение, трябва да бъдат обсъдени с Вашия лекар или клиничен диетолог.

Ключови моменти за връзката между захарта и рака

Съвременната наука не потвърждава, че захарта директно подхранва рака или ускорява растежа му. Всички клетки в тялото използват глюкоза и избягването на сладкиши не влияе върху растежа на тумора. Проблемът се състои в прекомерната консумация на добавена захар, която може да доведе до наддаване на тегло и затлъстяване, което увеличава риска от някои видове рак. Важно е пациентите с рак да се хранят балансирано, да избягват драстични хранителни ограничения и да се съсредоточат върху намаляването на сладките напитки, контролирането на добавената захар, поддържането на здравословно тегло и консумацията на плодове и зеленчуци. Всякакви промени в диетата трябва да се обсъдят с лекар.

Текстът е прегледан от онколог-химиотерапевт Левани Гвелесиани, с 4 години опит, уточняват от изданието Rambler.