Епископ Тихон в NOVA LAB Баланс: Живеем в „дигитално говорене“, в което всеки иска да каже нещо, но никой не чува

В свят, претоварен от информация, най-големият дефицит на съвременния човек се оказва мъдростта. Това е водещият извод от новия епизод на NOVA LAB Баланс, в който водещата Лора Инджова посреща едно от най-изявените и праволинейни лица на Българската православна църква – епископ Тихон. В дълбок и откровен разговор патриаршеският викарий прави дисекция на дигиталното битие, развенчава митовете за сляпото подчинение във вярата и обяснява защо духовното пречистване има пряка връзка дори с екологичния отпечатък върху планетата ни.

Дигиталната зависимост като параван за егото

Според епископ Тихон съвременното общество страда от нуждата на самопровъзгласили се за интелигентни хора да демонстрират знания онлайн, превръщайки виртуалното пространство в шумен монолог.

„Образован е някой, който се е нагълтал с всички данни, които е успял да натъпче в главата си, и е научил урока си. Резултатът е дигитално говорене, където всеки иска да каже, но никой не иска да чуе“, подчертава духовникът.

Той обръща внимание и на кризата в модерното семейство, където липсата на истински ангажимент и умората карат родителите да се крият зад екраните, оставяйки децата на „самотек“ с телефоните им.

Източник: NOVA Lab

Кодът на притчите: Защо камилата трябва да се „разтовари“

В интервюто епископ Тихон предлага интригуващ исторически прочит на известната библейска притча, че е по-лесно камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие. Той обяснява, че „иглени уши“ всъщност е бил наричан малкият страничен отвор в крепостните стени на древните градове, който се е ползвал след затварянето на главните порти на смрачаване.

За да премине камилата през този тесен процеп, тя трябва да бъде избутана и изтеглена, но най-вече – напълно разтоварена. Аналогията с човека е ясна: богатството не е забранено, но за да премине напред, човек трябва да се разтовари от своята гордост, егоизъм и материална привързаност.

Източник: NOVA Lab

Смирението и капанът на въпроса „Защо на мен?“

Духовникът дефинира скръбта при житейски изпитания и загуби като отказ да приемем неизбежното и я свързва директно с егото. Въпросът „Защо на мен?“ е проява именно на този егоизъм. Като илюстрация за вредата от огромния психологически натиск и фиксирането върху личните желания, той дава пример с жените, които не са можели да раждат по време на средновековни обсади заради екстремния стрес. Днес, въпреки улеснения живот, хората сами се поставят в подобни състояния на блокаж заради прекомерни амбиции.

От духовното упражнение до въглеродния отпечатък

Епископ Тихон изненадва и с модерен екологичен прочит на християнския пост. Той напомня, че постите не са диета, а упражнение по свобода на духа над телесните нужди. В наши дни обаче те имат и съвсем практическо измерение за оцеляването на Земята.

„Ако един народ спазва постите, тогава не изтощава природата с отглеждане на животни за месо, за пържоли и прочее, което изтощава земята“, категоричен е дядо Тихон, давайки за пример изсичането на вековни гори за засаждане на соя за фураж.

Призив за спокойствие и осъзнатост

Защо вярата не бива да се търси само в трудни моменти, нито да води до фанатизъм? Може ли вярата да ни помогне да осъзнаем себе си като част от една дълга верига, простираща се далеч назад във времето? Отговорите на тези въпроси ще откриете в новия епизод на подкаста NOVA LAB в YouTube. Ако темите за психическото и физическото здраве ви интересуват, гледайте още епизоди в @novalabofficial.