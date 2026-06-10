България

Държавата иска да вдигне тавана на дълга с 3,8 млрд. евро заради Плана за възстановяване

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че средствата са необходими за навременното финансиране на проектите по НПВУ и за гарантиране на социалните плащания и бюджетната стабилност

10 юни 2026, 11:53
Държавата иска да вдигне тавана на дълга с 3,8 млрд. евро заради Плана за възстановяване
Източник: БГНЕС

Б ългария може да увеличи тавана на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро, за да осигури необходимия ресурс за плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това стана ясно от думите на министъра на финансите Гълъб Донев по време на обсъждането на първо четене на промените в т.нар. удължителен бюджет.

МС одобри проект за до 3,8 млрд. евро нов държавен дълг

По думите му средствата ще позволят на държавата да префинансира очакваните значителни плащания по Плана за възстановяване през 2026 г., така че изпълнението на проектите и инвестициите да не бъде забавено.

„Ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще поеме префинансиране на очакваните значителни плащания по НПВУ, с оглед постигане на ритмично финансиране и максимално ускоряване на изпълнението на дейностите и инвестициите“, посочи Донев.

Гълъб Донев: Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

Финансовият министър подчерта, че целта е също така да бъдат ограничени евентуални ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните държавни разходи, включително социалните плащания.

Според него през предходни години при липса на приет държавен бюджет са действали сходни механизми за събиране на приходи и извършване на разходи. За 2026 г. обаче е необходимо изрично да бъде предвидена възможност за поемане на нов държавен дълг, тъй като предстои заключителният етап от изпълнението на проектите по НПВУ.

Донев припомни, че крайният срок за изпълнение на дейностите и инвестициите, финансирани по Механизма за възстановяване и устойчивост, е 31 август тази година.

Анализите на Министерството на финансите показват, че плащанията по Плана ще бъдат силно концентрирани в кратък период. Само през първите осем месеца на 2026 г. трябва да бъдат осигурени около 4,4 млрд. евро, за да бъде постигната пълна усвояемост на безвъзмездните европейски средства.

Основната част от тези разходи се очаква да бъде извършена между юни и август. В същото време четвъртото плащане по НПВУ се очаква в края на юли, а петото – до края на декември 2026 г. Това налага държавата временно да осигури необходимия финансов ресурс чрез префинансиране.

Финансовият министър посочи още, че действащият закон не дава възможност за подобно финансиране. Лимитът за поемане на държавен дълг през 2026 г. е 1,41 млрд. евро и вече е изчерпан чрез емитираните държавни ценни книжа за периода януари – май.

Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг

По данни на Българската народна банка към 31 май депозитите, управлявани от Министерството на финансите, възлизат на 4,4 млрд. евро. Реално наличният ресурс, без средствата от Сребърния фонд, е около 2 млрд. евро, които трябва да покриват всички текущи плащания на държавата – включително пенсии и разходи по Плана за възстановяване.

„Очаква се бюджетното салдо за юни отново да бъде отрицателно, което допълнително ще намали наличния ресурс за разплащания“, предупреди Донев.

Източник: БТА/Лилия Йорданова    
България държавен дълг финанси НПВУ държавен бюджет префинансиране Плану за възстановяване Министерство на финансите Гълъб Донев икономика
Последвайте ни
Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

Непознатата история на САЩ '94

Непознатата история на САЩ '94

"Пребиха ме за една енергийна напитка": Таксиметров шофьор разказа за жестоко нападение от клиенти

Обрат: Мариус Куркински се оттегли от „Шествие за семейството“

Обрат: Мариус Куркински се оттегли от „Шествие за семейството“

Прекъснати здравни права: как да ги възстановите стъпка по стъпка

Прекъснати здравни права: как да ги възстановите стъпка по стъпка

pariteni.bg
10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дамска чанта от „кожа на Т. рекс“ за $600 000 може да бъде ваша, но дали наистина е толкова специална?

Дамска чанта от „кожа на Т. рекс“ за $600 000 може да бъде ваша, но дали наистина е толкова специална?

Любопитно Преди 10 минути

Дамска чанта от говежда кожа? Толкова остаряло. Чанта от кожа на Т. рекс? Толкова отпреди 66 милиона години

.

Какво видяхме и какво остава скрито зад стените на Рилския манастир в „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 16 минути

Майка обвини френските власти след убийството на 11-годишната Лиана: Предупредих ги преди 10 месеца

Майка обвини френските власти след убийството на 11-годишната Лиана: Предупредих ги преди 10 месеца

Свят Преди 54 минути

Румънка твърди, че е сигнализирала многократно за сексуално насилие срещу дъщеря си от страна на мъжа, задържан по случая с Лиана, но институциите не са реагирали навреме

Цената на компромиса: Хроника на българската помощ за Украйна

Цената на компромиса: Хроника на българската помощ за Украйна

Свят Преди 1 час

Първите часове след руската инвазия на 24 февруари 2022 г. хванаха българския политически елит в състояние на дълбоко институционално разделение, което предопредели следващите четири години на коалиционни трусове. Именно в атмосфера на политически сътресения се роди и първото официално споменаване на помощ от страна на България

Недосегаемите на пътя: Как скъпи коли с немски номера и чужди книжки заобикалят КАТ и НАП

Недосегаемите на пътя: Как скъпи коли с немски номера и чужди книжки заобикалят КАТ и НАП

България Преди 1 час

Купени документи за 3000 евро, фирми фантоми зад граница и тотална данъчна „невидимост“. Как се заобикалят камерите за скорост и защо законът се оказва безсилен пред схемите на част от родния елит?

Епископ Тихон в NOVA LAB Баланс: Живеем в „дигитално говорене“, в което всеки иска да каже нещо, но никой не чува

Епископ Тихон в NOVA LAB Баланс: Живеем в „дигитално говорене“, в което всеки иска да каже нещо, но никой не чува

България Преди 1 час

В новия епизод на поредицата духовникът разговаря с Лора Инджова за капаните на егоизма, преосмислянето на библейските притчи и неочакваната екологична роля на поста

Огромен рояк от комари блокира туристи в автомобилите им в Русия

Огромен рояк от комари блокира туристи в автомобилите им в Русия

Свят Преди 1 час

Нашествието в Бурятия принуди летовници да се откажат от почивката си; експерти предупреждават за опасност от пренасяни от насекомите паразити

<p>Митрофанова:&nbsp;България засега само на думи подобрява отношенията с Русия</p>

Митрофанова: Новото правителство на България засега само на думи подобрява отношенията с Русия

Свят Преди 2 часа

Това заяви пред ТАСС посланикът на Русия

Онколог развенча популярен мит за захарта и туморите

Онколог развенча популярен мит за захарта и туморите

Свят Преди 2 часа

Онкологът Левани Гвелесиани разбива мита за ефекта на Варбург: Пълното спиране на сладкото няма да излекува тумора, но прекомерната консумация на добавена захар води до затлъстяване – скрит рисков фактор за развитие на 13 вида рак

1375 дни по-късно: 44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта с грандиозна победа

1375 дни по-късно: 44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта с грандиозна победа

Любопитно Преди 2 часа

Американската тенис легенда шокира спортния свят, като се завърна в професионалния тур на 44-годишна възраст. Носителката на 23 титли от Големия шлем прие специална покана за престижния турнир „Куинс Клуб“ в Лондон и в тандем с Онс Жабер записа чиста победа пред препълнени трибуни

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Свят Преди 2 часа

Западни, руски и украински медии представят различни интерпретации на новия курс на страната ни към военната помощ за Киев

Китай изпревари Мъск с първия мозъчен чип

Китай изпревари Мъск с първия мозъчен чип

Технологии Преди 2 часа

Компанията Neuracle Technology и учени от Университета Цинуа получиха разрешение от китайските власти за използване на своя чип NEO, който да бъде имплантиран в мозъка и да позволява на парализирани пациенти да управляват протези с мозъчните си вълни

Скандал преди Мондиал 2026: САЩ не пуснаха на своя територия най-добрия съдия на Африка

Скандал преди Мондиал 2026: САЩ не пуснаха на своя територия най-добрия съдия на Африка

Любопитно Преди 2 часа

Властите отрязаха сомалийския рефер Омар Артан заради строгите рестрикции за достъп в страната

Проф. Калинков: В „Баба Алино“ всичко е незаконно – от строителството до водата

Проф. Калинков: В „Баба Алино“ всичко е незаконно – от строителството до водата

България Преди 3 часа

Той подчерта, че подземните води са държавна собственост и използването им задължително изисква разрешение от компетентните басейнови дирекции

Омбудсманът поиска проверка от МОН по сигнали за проблеми при втората задължителна матура

Омбудсманът поиска проверка от МОН по сигнали за проблеми при втората задължителна матура

България Преди 3 часа

Постъпили са жалби за технически затруднения по време на изпитите

<p>Археолози на прага на голямо откритие в Хераклея Синтика</p>

Археолози на прага на голямо откритие: Разкрива ли Хераклея Синтика своята богиня

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Башар Рахал стана кръстник, известен модел го избра за духовен баща на дъщеричката си

Edna.bg

От секссимвол до щастлива майка: Кейт Ъптън на 34 години

Edna.bg

Аржентина победи Исландия с 3:0 в контрола

Gong.bg

Локомотив София представя утре Любо Пенев, ето какъв ще е договорът му

Gong.bg

Опозицията в НС с остри реакции срещу спирането на военната помощ за Украйна

Nova.bg

Румен Радев: Слагаме край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна

Nova.bg