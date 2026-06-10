Държавата иска да вдигне тавана на дълга с 3,8 млрд. евро заради Плана за възстановяване

Б ългария може да увеличи тавана на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро, за да осигури необходимия ресурс за плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това стана ясно от думите на министъра на финансите Гълъб Донев по време на обсъждането на първо четене на промените в т.нар. удължителен бюджет.

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По думите му средствата ще позволят на държавата да префинансира очакваните значителни плащания по Плана за възстановяване през 2026 г., така че изпълнението на проектите и инвестициите да не бъде забавено.

„Ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще поеме префинансиране на очакваните значителни плащания по НПВУ, с оглед постигане на ритмично финансиране и максимално ускоряване на изпълнението на дейностите и инвестициите“, посочи Донев.

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Финансовият министър подчерта, че целта е също така да бъдат ограничени евентуални ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните държавни разходи, включително социалните плащания.

Според него през предходни години при липса на приет държавен бюджет са действали сходни механизми за събиране на приходи и извършване на разходи. За 2026 г. обаче е необходимо изрично да бъде предвидена възможност за поемане на нов държавен дълг, тъй като предстои заключителният етап от изпълнението на проектите по НПВУ.

Донев припомни, че крайният срок за изпълнение на дейностите и инвестициите, финансирани по Механизма за възстановяване и устойчивост, е 31 август тази година.

Анализите на Министерството на финансите показват, че плащанията по Плана ще бъдат силно концентрирани в кратък период. Само през първите осем месеца на 2026 г. трябва да бъдат осигурени около 4,4 млрд. евро, за да бъде постигната пълна усвояемост на безвъзмездните европейски средства.

Основната част от тези разходи се очаква да бъде извършена между юни и август. В същото време четвъртото плащане по НПВУ се очаква в края на юли, а петото – до края на декември 2026 г. Това налага държавата временно да осигури необходимия финансов ресурс чрез префинансиране.

Финансовият министър посочи още, че действащият закон не дава възможност за подобно финансиране. Лимитът за поемане на държавен дълг през 2026 г. е 1,41 млрд. евро и вече е изчерпан чрез емитираните държавни ценни книжа за периода януари – май.

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По данни на Българската народна банка към 31 май депозитите, управлявани от Министерството на финансите, възлизат на 4,4 млрд. евро. Реално наличният ресурс, без средствата от Сребърния фонд, е около 2 млрд. евро, които трябва да покриват всички текущи плащания на държавата – включително пенсии и разходи по Плана за възстановяване.

„Очаква се бюджетното салдо за юни отново да бъде отрицателно, което допълнително ще намали наличния ресурс за разплащания“, предупреди Донев.