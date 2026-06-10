Огромен рояк от комари блокира туристи в автомобилите им в Русия

В ремето беше облачно с прогноза за комари.

Туристи в Русия трябваше да се крият в превозните си средства, докато библейски рояк от комари помрачи небето, както се вижда в смразяващи кръвта кадри, пише The Post.

Посетителите са пътували до езерото Шчучие в региона на Бурятия за живописна почивка, съобщава Jam Press.

Въпреки това тяхното идилично уединение край езерото се превърнало в кошмар от ухапвания, тъй като били нападнати от кръвопийците, които били толкова многобройни, че напомняли за чума от скакалци.

В последен опит да избягат от кръвожадните насекоми, туристите избягали в колите си и останали там с надеждата, че облаците от насекоми ще се разсеят.

Бурятию атаковали орды комаров — кровососов буквально полчища👀

Тысячи насекомых заполонили всё, не давая людям выйти из машин, далее аномальное нашествие ожидается и в других регионах России. pic.twitter.com/0mUFa6B1k5 — ARSEN (@Ars7513) June 6, 2026

В крайна сметка обаче те се отказали и решили да си тръгнат, без изобщо да посетят езерото.

Видеото предизвика ужасени реакции от коментиращите в социалните мрежи, като един възкликна: „Тази година има много комари навсякъде, но никога досега не съм виждал нещо подобно“.

„Ужасно – като скакалци“, каза друг, докато трети посъветва пътуващите да „поправят антената“.

Ентомолозите твърдят, че екстремното ниво на активност на комарите се очаква да се задържи до следващата седмица.

Massive Mosquito Swarm Forces Tourists In Russia To Hide In Cars: "Like A Horror Movie" https://t.co/ojG3GMymtL pic.twitter.com/1sViRDi9Qc — NDTV (@ndtv) June 10, 2026

В съответствие с това властите препоръчаха както на жителите, така и на посетителите да използват репеленти и защитно облекло. Само не използвайте ДЕЕТ (DEET), тъй като това парадоксално може да привлече паразитите, според скорошно проучване.

За съжаление, рояците от комари са нещо повече от сърбящо досадно явление. Курската област в Русия е поразена от дирофилариоза – болест, пренасяна от комари, която се характеризира с кръгли червеи, мигриращи под кожата, съобщава CDC (Центърът за контрол и превенция на заболяванията на САЩ).

Horrifying video shows plague of parasite-ridden mosquitoes swarming as tourists take cover in their cars https://t.co/czizbxEBjx pic.twitter.com/AtW93nZgwi — New York Post (@nypost) June 9, 2026

Комарите прихващат тези спътници, като се хранят от заразени кучета и котки, а след това хапят хора, които са принудени да се подложат на операция за отстраняване на тези подкожни гратисчии.

Това не е първият път, в който Русия е обсадена от мусон от комари.

През 2021 г. милиони комари се спуснаха над полуостров Камчатка край Берингово море, оформяйки истински торнада от насекоми, подобно на нещо от лош оригинален филм на телевизия SyFy.

Те бяха уловени на камера от онези, които бяха достатъчно смели да посрещнат вихрушката.