1375 дни по-късно: 44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта с грандиозна победа

А мериканската тенис легенда Серина Уилямс направи шокиращо и триумфално завръщане в професионалния спорт. 44-годишната носителка на 23 титли от Големия шлем излезе на тревните кортове на престижния турнир „Куинс Клуб“ (Queen's Club) в Лондон, където записа чиста победа в надпреварата на двойки, съобщава The Guardian.

Уилямс, която официално се оттегли от тениса след Откритото първенство на САЩ през 2022 г., изненада спортния свят, като прие уайлдкард (специална покана от организаторите) за участие в традиционния подготвителен турнир преди „Уимбълдън“. Тя си партнира с младата тунизийска звезда Онс Жабер.

В мач от първия кръг, който привлече огромно зрителско внимание и препълни трибуните в Западен Лондон, двете тенисистки демонстрираха отличен синхрон и победиха коравия дует на Сара Сорибес Тормо (Испания) и Мари Боузкова (Чехия) с 6-4, 6-4.

From @TheAthletic: Serena Williams, 44, has won her first competitive tennis match in nearly four years, playing in women's doubles at Queen's Club. https://t.co/rkc7qA8aUd pic.twitter.com/SFbyPnd3EJ — The New York Times (@nytimes) June 9, 2026

Макар в началото на двубоя да се забелязваше сковаване в движенията на американката, тя бързо напомни за най-добрите си дни. Уилямс показа, че не е загубила нищо от легендарния си мощен сервис и безмилостните си ретури от дъното на корта. Настоящото ѝ завръщане веднага отприщи вълна от спекулации дали бившата номер 1 в света не планира сензационно участие на сингъл на предстоящия „Уимбълдън“.

Serena Williams after winning her 1st match back in 4 years with Vicky Mboko



"Why now? Why here? What is to come?"



Serena: "I mean, I don’t know. I had nothing better to do. I got tired of sitting at home."



😭😭😭😭pic.twitter.com/VLSJUEK8sg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026

„Толкова ми липсваше тази атмосфера и тази публика“, сподели развълнуваната Уилямс в интервюто на корта веднага след победата и допълни: „Когато получих възможността да играя тук с Онс, просто не можех да кажа „не“. Чувствам се страхотно, тялото ми реагира добре и просто се забавлявам във всяка секунда“.

Нейната партньорка Онс Жабер също не скри възхищението си от възможността да сподели корта с една от най-великите фигури в историята на спорта. „Бях изключително нервна в началото, все пак играя до Серина! Тя е истинско вдъхновение и за мен е сбъдната мечта просто да стоя от нейната страна на мрежата“, коментира тунизийката.

Следващото предизвикателство пред звездната двойка Уилямс-Жабер ще бъде на четвъртфиналите, където ще се изправят срещу вторите поставени в схемата. Независимо колко далеч ще стигне в турнира обаче, Серина Уилямс вече доказа, че страстта ѝ към играта остава по-силна от годините.