Любопитно

1375 дни по-късно: 44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта с грандиозна победа

Американската тенис легенда шокира спортния свят, като се завърна в професионалния тур на 44-годишна възраст. Носителката на 23 титли от Големия шлем прие специална покана за престижния турнир „Куинс Клуб“ в Лондон и в тандем с Онс Жабер записа чиста победа пред препълнени трибуни

10 юни 2026, 10:32
1375 дни по-късно: 44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта с грандиозна победа
Източник: БГНЕС, БГНЕС/ЕPA

А мериканската тенис легенда Серина Уилямс направи шокиращо и триумфално завръщане в професионалния спорт. 44-годишната носителка на 23 титли от Големия шлем излезе на тревните кортове на престижния турнир „Куинс Клуб“ (Queen's Club) в Лондон, където записа чиста победа в надпреварата на двойки, съобщава The Guardian

Уилямс, която официално се оттегли от тениса след Откритото първенство на САЩ през 2022 г., изненада спортния свят, като прие уайлдкард (специална покана от организаторите) за участие в традиционния подготвителен турнир преди „Уимбълдън“. Тя си партнира с младата тунизийска звезда Онс Жабер.

Серина Уилямс блести в сребърна визия на Met Gala
10 снимки
Серина Уилямс блести в сребърна визия на Met Gala
Серина Уилямс блести в сребърна визия на Met Gala
Серина Уилямс блести в сребърна визия на Met Gala
Серина Уилямс блести в сребърна визия на Met Gala

В мач от първия кръг, който привлече огромно зрителско внимание и препълни трибуните в Западен Лондон, двете тенисистки демонстрираха отличен синхрон и победиха коравия дует на Сара Сорибес Тормо (Испания) и Мари Боузкова (Чехия) с 6-4, 6-4.

Макар в началото на двубоя да се забелязваше сковаване в движенията на американката, тя бързо напомни за най-добрите си дни. Уилямс показа, че не е загубила нищо от легендарния си мощен сервис и безмилостните си ретури от дъното на корта. Настоящото ѝ завръщане веднага отприщи вълна от спекулации дали бившата номер 1 в света не планира сензационно участие на сингъл на предстоящия „Уимбълдън“.

„Толкова ми липсваше тази атмосфера и тази публика“, сподели развълнуваната Уилямс в интервюто на корта веднага след победата и допълни: „Когато получих възможността да играя тук с Онс, просто не можех да кажа „не“. Чувствам се страхотно, тялото ми реагира добре и просто се забавлявам във всяка секунда“.

Законодателката на модата на корта - Серина Уилямс
7 снимки
Серина Уилямс костюми
Серина Уилямс костюми
Серина Уилямс костюми
Серина Уилямс костюми

Нейната партньорка Онс Жабер също не скри възхищението си от възможността да сподели корта с една от най-великите фигури в историята на спорта. „Бях изключително нервна в началото, все пак играя до Серина! Тя е истинско вдъхновение и за мен е сбъдната мечта просто да стоя от нейната страна на мрежата“, коментира тунизийката.

Следващото предизвикателство пред звездната двойка Уилямс-Жабер ще бъде на четвъртфиналите, където ще се изправят срещу вторите поставени в схемата. Независимо колко далеч ще стигне в турнира обаче, Серина Уилямс вече доказа, че страстта ѝ към играта остава по-силна от годините.

Източник: The Guardian    
Серина Уилямс тенис завръщане Куинс Клуб Уимбълдън Онс Жабер спорт тенис на корт Голям шлем двойки
Последвайте ни
Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

Археолози на прага на голямо откритие: Разкрива ли Хераклея Синтика своята богиня

Археолози на прага на голямо откритие: Разкрива ли Хераклея Синтика своята богиня

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Китай изпревари Мъск с първия мозъчен чип

Китай изпревари Мъск с първия мозъчен чип

Скритият разход „банкови такси

Скритият разход „банкови такси": как малките комисиони изяждат бюджета ви

pariteni.bg
11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Онколог развенча популярен мит за захарта и туморите

Онколог развенча популярен мит за захарта и туморите

Свят Преди 36 минути

Онкологът Левани Гвелесиани разбива мита за ефекта на Варбург: Пълното спиране на сладкото няма да излекува тумора, но прекомерната консумация на добавена захар води до затлъстяване – скрит рисков фактор за развитие на 13 вида рак

Скандал преди Мондиал 2026: САЩ не пуснаха на своя територия най-добрия съдия на Африка

Скандал преди Мондиал 2026: САЩ не пуснаха на своя територия най-добрия съдия на Африка

Любопитно Преди 1 час

Властите отрязаха сомалийския рефер Омар Артан заради строгите рестрикции за достъп в страната

в

Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС на мястото на Любен Дилов-син

България Преди 1 час

На 4 юни Централната избирателна комисия я обяви за народен представител

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Свят Преди 1 час

Спасителите откриха още едно тяло

Москва

Мъж беше взривен при бомбен атентат в Москва

Свят Преди 1 час

Според вестник „Комерсант“ бомбата, която е била с половин килограм тротилов еквивалент, е била поставена под автомобила. Предполага се, че адресът на 57-годишната жертва в квартал „Балашиха“ от 2023 г. е присъствал в публично достъпен списък с врагове на Украйна

Напрежение между съюзници: Израел не изключва военен удар срещу Иран без САЩ

Напрежение между съюзници: Израел не изключва военен удар срещу Иран без САЩ

Свят Преди 2 часа

Бенямин Нетаняху заяви, че страната му може да действа самостоятелно срещу Иран, дори без подкрепата на САЩ, въпреки предупрежденията от Вашингтон

<p>Страх от ебола: САЩ призовават Европа да затегне мерките за пътуване</p>

Заради епидемията от ебола: САЩ призоваха Европа да наложи ограничения за пътуванията

Свят Преди 2 часа

Вашингтон настоява за координирани мерки заради епидемията в Централна Африка и риска от разпространение по време на Мондиала

Адвокати алармират за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

Адвокати алармират за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

България Преди 2 часа

Заплахите идвали от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофата, твърдят защитниците

София събира лидерите на Югоизточна Европа за 30-годишнината на ПСЮИЕ

София събира лидерите на Югоизточна Европа за 30-годишнината на ПСЮИЕ

България Преди 2 часа

Президентът Илияна Йотова посреща държавни и правителствени ръководители на юбилейната среща на върха в НДК

Внимание през лятото! Токсиколог алармира за скритите опасности от ужилвания и храна

Внимание през лятото! Токсиколог алармира за скритите опасности от ужилвания и храна

Любопитно Преди 3 часа

От незабележимото ухапване до критичното състояние – как да разпознаем опасните алергични и токсични реакции през горещите месеци

Нощ на ярост в Белфаст: Антимигрантски протести разтърсиха града

Нощ на ярост в Белфаст: Антимигрантски протести разтърсиха града

Свят Преди 3 часа

Автобуси, полицейски автомобили и къщи бяха подпалени, след като напрежението се изостри след нападение с нож, извършено от имигрант от Судан

<p>Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на &bdquo;Челопешко шосе&ldquo;</p>

Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“

България Преди 3 часа

Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се "приятен женски разговор"?

Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се "приятен женски разговор"?

България Преди 3 часа

Президентът на РСМ определи предстоящата среща с Йотова като „естествено продължение“ на тази в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

Свят Преди 4 часа

Американските атаки са в отговор на свалянето на военен вертолет край Оман, а Иран предупреди, че няма да остави нито една заплаха без отговор

ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов

ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов

България Преди 4 часа

Заместник-директорите все още не са дали съгласие, а и.ф. главен прокурор може да предложи свой кандидат

<p>МС обсъжда смени в ръководствата на НАП и ДАР</p>

МС обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция "Разузнаване"

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Съпругата на Стилиян Петров го разчувства с признание за 25 години любов:

Edna.bg

Теодора Духовникова: Дъщеря ми плаче, но умее да гори, без да пали библиотеките си

Edna.bg

Алжирците се заканиха: Ще победим Меси, ако играем с хладен ум и сърце

Gong.bg

Шалке възроди кариерата му, а сега удължи и договора му

Gong.bg

Румен Радев: Слагаме край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна

Nova.bg

Адвокати алармират за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе“

Nova.bg