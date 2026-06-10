България

"Пребиха ме за една енергийна напитка": Таксиметров шофьор разказа за жестоко нападение от клиенти

Браншът настоява професията да бъде призната за защитена, а в автомобилите да бъдат въведени камери и паник бутони

Василена Василева Василена Василева

10 юни 2026, 12:45
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С лед поредица от нападения над таксиметрови шофьори в различни градове на страната, представители на бранша настояват за спешни законодателни промени и по-сурови наказания за извършителите.

От Националния таксиметров синдикат призоваха професията да получи статут на защитена, подобно на учителите и медицинските специалисти, като посочиха, че агресията срещу водачите вече се превръща в тревожна тенденция.

Таксиметрови шофьори искат по-сурови наказания след поредица от нападения

„Това не са единични случаи“

Таксиметровият шофьор Венцислав Цветков разказа за нападение, на което е станал жертва в Перник. По думите му инцидентът е започнал след на пръв поглед незначителен спор.

„Клиентите поискаха да им купя енергийна напитка. Отказах и ситуацията бързо ескалира“, разказа той.

В резултат на нападението мъжът е получил сериозни наранявания.

Според представители на сектора подобни прояви на насилие не са изолирани инциденти, а системен проблем, който изисква незабавна реакция.

„Това не може да продължава. Искаме нормална европейска държава и нормални условия за работа“, заявиха таксиметрови шофьори.

Искат камери и паник бутони

Едно от основните искания на бранша е въвеждането на допълнителни мерки за сигурност в автомобилите. Сред тях са монтирането на видеокамери и паник бутони, които да позволяват бърза реакция при опасни ситуации.

Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат посочи, че само през последната седмица са регистрирани няколко отделни случая на агресия срещу водачи.

„Имаше нападение и бягство след неплащане на сметка, имаше инцидент в Перник и още един – в Пловдив“, каза той в ефира на NOVA.

Призив за по-бързо правосъдие

От синдиката настояват нападенията над таксиметрови шофьори да бъдат разглеждани като посегателства, извършени на работното място, а съдебната система да реагира по-решително.

„От години имаме проблем с правораздаването в тази област. Делата се точат с години“, коментира Красимир Цветков.

По думите му е необходимо да се ограничи възможността извършителите да сключват споразумения, които водят до по-леки наказания. От бранша настояват още за ускоряване на съдебните производства и налагане на максимално строги присъди.

Таксиметровите шофьори са категорични, че без реални законодателни промени и по-добра защита на работното място, случаите на насилие ще продължат да се увеличават

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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