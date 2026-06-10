Недосегаемите на пътя: Как скъпи коли с немски номера и чужди книжки заобикалят КАТ и НАП

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Т ежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София отвори кутията на Пандора за една публична тайна в България: черният пазар за шофьорски книжки от чужбина и масовото каране на луксозни автомобили с чуждестранни регистрационни табели.

Докато обикновеният български шофьор трепери пред камерите на КАТ и плаща солени глоби, една определена категория „баровци“ и системни нарушители изглежда са открили перфектната вратичка в закона. Как работи схемата, защо го прави българският елит и какво предвижда законът, ако ги хванат?

Чешка (или грузинска) връзка: Защо купуват чужди книжки?

Както разкри пред NOVA криминалистът Иван Савов, купуването на шофьорски книжки от страни като Чехия или Грузия е процъфтяващ бизнес на черно. Цената варира между 2000 и 3000 евро, а схемата е проста – заминаваш уж „да работиш“ там за няколко месеца, купува се фиктивен адрес и след това се прибираш в България с чисто нов, уж напълно легален европейски документ.

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Но защо го правят?

Заобикаляне на системни нарушения: Това са хора, чиито български книжки са отнети заради липса на контролни точки, шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Тъй като системата на КАТ у нас не е напълно интегрирана в реално време с тези на всички чужди държави, при проверка нарушителят гордо показва чешка или немска книжка.

Това са хора, чиито български книжки са отнети заради липса на контролни точки, шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Тъй като системата на КАТ у нас не е напълно интегрирана в реално време с тези на всички чужди държави, при проверка нарушителят гордо показва чешка или немска книжка. Трудно отнемане на точки: Когато извършиш нарушение в България с чужда книжка, КАТ трудно може да ти отнеме контролни точки, тъй като те са обвързани с националния талон.

Когато извършиш нарушение в България с чужда книжка, КАТ трудно може да ти отнеме контролни точки, тъй като те са обвързани с националния талон. Неграмотност: Не е тайна, че част от купувачите са хора, които не могат да изкарат дори листовките в България поради липса на образование, но имат финансовата възможност да си „пазаруват“ документи отвън.

Лукс с чужди номера: Четирите причини собствениците на луксозни автомобили да избират немски табели

Ако се разходите из центъра на София или около скъпите ресторанти, няма как да не забележите най-новите модели „Мерцедес“, „Порше“ или „БМВ“ с регистрационни номера главно от Германия. Зад волана обаче седят българи. Причините за това са свързани с добре премислени финансови и правни схеми:

Анонимност пред камерите на КАТ: Това е класическият бонус. Когато камера за скорост снима автомобил с чужда регистрация, процедурата по установяване на собственика и връчване на електронния фиш е тромава, скъпа и в голяма част от случаите приключва с изтичане на давностния срок. Собствениците на тези автомобили буквално летят по магистралите с 200 км/ч, знаейки, че глобите им трудно ще ги настигнат.

Това е класическият бонус. Когато камера за скорост снима автомобил с чужда регистрация, процедурата по установяване на собственика и връчване на електронния фиш е тромава, скъпа и в голяма част от случаите приключва с изтичане на давностния срок. Собствениците на тези автомобили буквално летят по магистралите с 200 км/ч, знаейки, че глобите им трудно ще ги настигнат. Спестяване на данъци у нас: Луксозните автомобили с мощни двигатели плащат огромни местни данъци в България. Чрез регистрация на фирма в чужбина тези разходи се съкращават драстично, а ДДС-то често се възстановява по линия на чуждестранното юридическо лице.

Луксозните автомобили с мощни двигатели плащат огромни местни данъци в България. Чрез регистрация на фирма в чужбина тези разходи се съкращават драстично, а ДДС-то често се възстановява по линия на чуждестранното юридическо лице. Тотална данъчна „невидимост“ пред НАП: През последните години НАП редовно прави показни акции — проверява собствениците на луксозни имоти и скъпи коли в България, за да види дали официалните им доходи отговарят на стандарта им на живот. Ако караш кола с постоянни немски номера обаче, пред българските закони ти нямаш нищо. Колата е собственост на чуждестранна фирма, а ти просто я управляваш с международно пълномощно, в което пише, че германската компания ти я предоставя за командировка или служебно ползване. НАП не може да те накара да доказваш произход на средства за вещ, която официално не е твоя.

През последните години НАП редовно прави показни акции — проверява собствениците на луксозни имоти и скъпи коли в България, за да види дали официалните им доходи отговарят на стандарта им на живот. Ако караш кола с постоянни немски номера обаче, пред българските закони ти нямаш нищо. Колата е собственост на чуждестранна фирма, а ти просто я управляваш с международно пълномощно, в което пише, че германската компания ти я предоставя за командировка или служебно ползване. НАП не може да те накара да доказваш произход на средства за вещ, която официално не е твоя. Безкомпромисно немско „Каско“: Застраховането на суперавтомобили в България е истински кошмар за богатите. Българските компании слагат безумни застрахователни премии, изискват монтиране на по 2-3 проследяващи устройства (които често развалят сложната електроника на модерните коли) и при кражба или тотална щета започват дълги съдебни дела и разправии. Германското „Каско“ за постоянни номера се сключва при много по-добри условия. Застрахователите там плащат милионни обезщетения без пазарлъци, защото за техния мащаб кола за 200 000 евро е ежедневие, докато за българския пазар е огромен риск.

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Какви са наказанията? (Какво казва законът)

Въпреки че схемата изглежда гениална, българското законодателство и МВР започнаха да затягат примката. Ето какво рискуват тези шофьори:

1. За фалшива или невалидна чужда книжка: Ако документът е напълно фалшив, това е криминално престъпление по чл. 316 от Наказателния кодекс за съзнателно използване на неистински официален документ. Наказанието е лишаване от свобода до 3 години и съдебно досие.

Ако книжката е истинска, но издадена в чужбина, докато лицето има действаща забрана да шофира в България (поради отнемане на българския документ), водачът се третира като неправоспособен. При повторно нарушение в рамките на една година се носи наказателна отговорност по чл. 343в от НК, където законът предвижда затвор от 1 до 3 години и солена глоба.

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2. За управление на автомобил с чужди номера: Ако колата е купена от чужбина като лична, законът у нас е категоричен: според ЗДвП и Наредба № I-45 собственикът е длъжен да я регистрира в КАТ в срок до един месец от вноса.

При схемата с чуждите фиктивни фирми обаче контролът на пътя е по-труден, тъй като формално колата се води „командирована“. Но ако Пътна полиция установи чрез международния обмен на данни, че автомобилът е с изтекли, транзитни, подправени чужди табели или че регистрацията му в чужбина е прекратена (например заради неплатени застраховки или данъци там), колата се води нерегистрирана по надлежния ред. В този случай водачът се санкционира сурово по чл. 175, ал. 3 от ЗДвП – наказанието е лишаване от право да управлява за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лева, а самият автомобил се сваля от движение.

Пътят напред: Ще секне ли кранчето?

МВР вече работи по все по-засилен обмен на данни в рамките на ЕС чрез европейската информационна система EUCARIS. Това означава, че дните, в които камерите на КАТ „подминаваха“ чуждите номера, преброявайки ги просто като транзитни туристи, започват да изтичат.

Докато институциите обаче се задействат напълно, по пътищата ни ще продължат да хвърчат недосегаеми „немски“ возила, управлявани от хора, които смятат, че законите важат само за тези, които нямат 3000 евро за нов „паспорт“ на пътя и пари за куха фирма в чужбина.