България

Недосегаемите на пътя: Как скъпи коли с немски номера и чужди книжки заобикалят КАТ и НАП

Купени документи за 3000 евро, фирми фантоми зад граница и тотална данъчна „невидимост“. Как се заобикалят камерите за скорост и защо законът се оказва безсилен пред схемите на част от родния елит?

Елена Дремова Елена Дремова

10 юни 2026, 11:32

"Пребиха ме за една енергийна напитка": Таксиметров шофьор разказа за жестоко нападение от клиенти
Политически сблъсък за Украйна: Опозицията в НС атакува решението за спиране на военната помощ

Политически сблъсък за Украйна: Опозицията в НС атакува решението за спиране на военната помощ
Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна
Проф. Калинков: В „Баба Алино“ всичко е незаконно – от строителството до водата

Проф. Калинков: В „Баба Алино“ всичко е незаконно – от строителството до водата
Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС на мястото на Любен Дилов-син

Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС на мястото на Любен Дилов-син
Управителят на НЗОК подава оставка

Управителят на НЗОК подава оставка
Адвокати алармират за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на

Адвокати алармират за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“

Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“

Т ежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София отвори кутията на Пандора за една публична тайна в България: черният пазар за шофьорски книжки от чужбина и масовото каране на луксозни автомобили с чуждестранни регистрационни табели.

Докато обикновеният български шофьор трепери пред камерите на КАТ и плаща солени глоби, една определена категория „баровци“ и системни нарушители изглежда са открили перфектната вратичка в закона. Как работи схемата, защо го прави българският елит и какво предвижда законът, ако ги хванат?

Чешка (или грузинска) връзка: Защо купуват чужди книжки?

Както разкри пред NOVA криминалистът Иван Савов, купуването на шофьорски книжки от страни като Чехия или Грузия е процъфтяващ бизнес на черно. Цената варира между 2000 и 3000 евро, а схемата е проста – заминаваш уж „да работиш“ там за няколко месеца, купува се фиктивен адрес и след това се прибираш в България с чисто нов, уж напълно легален европейски документ.

Криминалист за катастрофата на "Челопешко шосе": Лесни чешки книжки и "пазар на черно" за шофьорски документи

Но защо го правят?

  • Заобикаляне на системни нарушения: Това са хора, чиито български книжки са отнети заради липса на контролни точки, шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Тъй като системата на КАТ у нас не е напълно интегрирана в реално време с тези на всички чужди държави, при проверка нарушителят гордо показва чешка или немска книжка.
  • Трудно отнемане на точки: Когато извършиш нарушение в България с чужда книжка, КАТ трудно може да ти отнеме контролни точки, тъй като те са обвързани с националния талон.
  • Неграмотност: Не е тайна, че част от купувачите са хора, които не могат да изкарат дори листовките в България поради липса на образование, но имат финансовата възможност да си „пазаруват“ документи отвън.

Лукс с чужди номера: Четирите причини собствениците на луксозни автомобили да избират немски табели

Ако се разходите из центъра на София или около скъпите ресторанти, няма как да не забележите най-новите модели „Мерцедес“, „Порше“ или „БМВ“ с регистрационни номера главно от Германия. Зад волана обаче седят българи. Причините за това са свързани с добре премислени финансови и правни схеми:

  • Анонимност пред камерите на КАТ: Това е класическият бонус. Когато камера за скорост снима автомобил с чужда регистрация, процедурата по установяване на собственика и връчване на електронния фиш е тромава, скъпа и в голяма част от случаите приключва с изтичане на давностния срок. Собствениците на тези автомобили буквално летят по магистралите с 200 км/ч, знаейки, че глобите им трудно ще ги настигнат.
  • Спестяване на данъци у нас: Луксозните автомобили с мощни двигатели плащат огромни местни данъци в България. Чрез регистрация на фирма в чужбина тези разходи се съкращават драстично, а ДДС-то често се възстановява по линия на чуждестранното юридическо лице.
  • Тотална данъчна „невидимост“ пред НАП: През последните години НАП редовно прави показни акции — проверява собствениците на луксозни имоти и скъпи коли в България, за да види дали официалните им доходи отговарят на стандарта им на живот. Ако караш кола с постоянни немски номера обаче, пред българските закони ти нямаш нищо. Колата е собственост на чуждестранна фирма, а ти просто я управляваш с международно пълномощно, в което пише, че германската компания ти я предоставя за командировка или служебно ползване. НАП не може да те накара да доказваш произход на средства за вещ, която официално не е твоя.
  • Безкомпромисно немско „Каско“: Застраховането на суперавтомобили в България е истински кошмар за богатите. Българските компании слагат безумни застрахователни премии, изискват монтиране на по 2-3 проследяващи устройства (които често развалят сложната електроника на модерните коли) и при кражба или тотална щета започват дълги съдебни дела и разправии. Германското „Каско“ за постоянни номера се сключва при много по-добри условия. Застрахователите там плащат милионни обезщетения без пазарлъци, защото за техния мащаб кола за 200 000 евро е ежедневие, докато за българския пазар е огромен риск.

Скъпи автомобили, пачки с пари, златни накити и пищни тържества: Коя е групата на "Калашниците" от "Ботунец"

Какви са наказанията? (Какво казва законът)

Въпреки че схемата изглежда гениална, българското законодателство и МВР започнаха да затягат примката. Ето какво рискуват тези шофьори:

1. За фалшива или невалидна чужда книжка: Ако документът е напълно фалшив, това е криминално престъпление по чл. 316 от Наказателния кодекс за съзнателно използване на неистински официален документ. Наказанието е лишаване от свобода до 3 години и съдебно досие.

Ако книжката е истинска, но издадена в чужбина, докато лицето има действаща забрана да шофира в България (поради отнемане на българския документ), водачът се третира като неправоспособен. При повторно нарушение в рамките на една година се носи наказателна отговорност по чл. 343в от НК, където законът предвижда затвор от 1 до 3 години и солена глоба.

Двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе", са криминално проявени

2. За управление на автомобил с чужди номера: Ако колата е купена от чужбина като лична, законът у нас е категоричен: според ЗДвП и Наредба № I-45 собственикът е длъжен да я регистрира в КАТ в срок до един месец от вноса.

При схемата с чуждите фиктивни фирми обаче контролът на пътя е по-труден, тъй като формално колата се води „командирована“. Но ако Пътна полиция установи чрез международния обмен на данни, че автомобилът е с изтекли, транзитни, подправени чужди табели или че регистрацията му в чужбина е прекратена (например заради неплатени застраховки или данъци там), колата се води нерегистрирана по надлежния ред. В този случай водачът се санкционира сурово по чл. 175, ал. 3 от ЗДвП – наказанието е лишаване от право да управлява за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лева, а самият автомобил се сваля от движение.

Пътят напред: Ще секне ли кранчето?

МВР вече работи по все по-засилен обмен на данни в рамките на ЕС чрез европейската информационна система EUCARIS. Това означава, че дните, в които камерите на КАТ „подминаваха“ чуждите номера, преброявайки ги просто като транзитни туристи, започват да изтичат.

Докато институциите обаче се задействат напълно, по пътищата ни ще продължат да хвърчат недосегаеми „немски“ возила, управлявани от хора, които смятат, че законите важат само за тези, които нямат 3000 евро за нов „паспорт“ на пътя и пари за куха фирма в чужбина.

Автор: Елена Дремова
шофьорски книжки черна борса КАТ чуждестранни регистрационни табели луксозни автомобили Пътна полиция данъчни схеми EUCARIS пътна безопасност Наказателен кодекс
Последвайте ни
Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

Непознатата история на САЩ '94

Непознатата история на САЩ '94

"Пребиха ме за една енергийна напитка": Таксиметров шофьор разказа за жестоко нападение от клиенти

Обрат: Мариус Куркински се оттегли от „Шествие за семейството“

Обрат: Мариус Куркински се оттегли от „Шествие за семейството“

Прекъснати здравни права: как да ги възстановите стъпка по стъпка

Прекъснати здравни права: как да ги възстановите стъпка по стъпка

pariteni.bg
Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Какво видяхме и какво остава скрито зад стените на Рилския манастир в „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 17 минути

Масова стрелба в Йоханесбург: 12 души загинаха, най-малко 9 са ранени

Масова стрелба в Йоханесбург: 12 души загинаха, най-малко 9 са ранени

Свят Преди 48 минути

Над 10 въоръжени нападатели откриха огън в нерегулирано селище в предградието Кливланд

<p>Държавата иска да вдигне тавана на дълга с 3,8 млрд. евро заради НПВУ</p>

Държавата иска да вдигне тавана на дълга с 3,8 млрд. евро заради Плана за възстановяване

България Преди 1 час

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че средствата са необходими за навременното финансиране на проектите по НПВУ и за гарантиране на социалните плащания и бюджетната стабилност

Цената на компромиса: Хроника на българската помощ за Украйна

Цената на компромиса: Хроника на българската помощ за Украйна

Свят Преди 1 час

Първите часове след руската инвазия на 24 февруари 2022 г. хванаха българския политически елит в състояние на дълбоко институционално разделение, което предопредели следващите четири години на коалиционни трусове. Именно в атмосфера на политически сътресения се роди и първото официално споменаване на помощ от страна на България

След свлачището: Започва асфалтиране на обходното трасе между Смолян и Пампорово

След свлачището: Започва асфалтиране на обходното трасе между Смолян и Пампорово

България Преди 1 час

Движението ще бъде временно ограничавано в определени часове заради ремонтните дейности

Епископ Тихон в NOVA LAB Баланс: Живеем в „дигитално говорене“, в което всеки иска да каже нещо, но никой не чува

Епископ Тихон в NOVA LAB Баланс: Живеем в „дигитално говорене“, в което всеки иска да каже нещо, но никой не чува

България Преди 1 час

В новия епизод на поредицата духовникът разговаря с Лора Инджова за капаните на егоизма, преосмислянето на библейските притчи и неочакваната екологична роля на поста

Огромен рояк от комари блокира туристи в автомобилите им в Русия

Огромен рояк от комари блокира туристи в автомобилите им в Русия

Свят Преди 1 час

Нашествието в Бурятия принуди летовници да се откажат от почивката си; експерти предупреждават за опасност от пренасяни от насекомите паразити

<p>Митрофанова:&nbsp;България засега само на думи подобрява отношенията с Русия</p>

Митрофанова: Новото правителство на България засега само на думи подобрява отношенията с Русия

Свят Преди 2 часа

Това заяви пред ТАСС посланикът на Русия

Онколог развенча популярен мит за захарта и туморите

Онколог развенча популярен мит за захарта и туморите

Свят Преди 2 часа

Онкологът Левани Гвелесиани разбива мита за ефекта на Варбург: Пълното спиране на сладкото няма да излекува тумора, но прекомерната консумация на добавена захар води до затлъстяване – скрит рисков фактор за развитие на 13 вида рак

1375 дни по-късно: 44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта с грандиозна победа

1375 дни по-късно: 44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта с грандиозна победа

Любопитно Преди 2 часа

Американската тенис легенда шокира спортния свят, като се завърна в професионалния тур на 44-годишна възраст. Носителката на 23 титли от Големия шлем прие специална покана за престижния турнир „Куинс Клуб“ в Лондон и в тандем с Онс Жабер записа чиста победа пред препълнени трибуни

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Свят Преди 2 часа

Западни, руски и украински медии представят различни интерпретации на новия курс на страната ни към военната помощ за Киев

Китай изпревари Мъск с първия мозъчен чип

Китай изпревари Мъск с първия мозъчен чип

Технологии Преди 2 часа

Компанията Neuracle Technology и учени от Университета Цинуа получиха разрешение от китайските власти за използване на своя чип NEO, който да бъде имплантиран в мозъка и да позволява на парализирани пациенти да управляват протези с мозъчните си вълни

Скандал преди Мондиал 2026: САЩ не пуснаха на своя територия най-добрия съдия на Африка

Скандал преди Мондиал 2026: САЩ не пуснаха на своя територия най-добрия съдия на Африка

Любопитно Преди 2 часа

Властите отрязаха сомалийския рефер Омар Артан заради строгите рестрикции за достъп в страната

Омбудсманът поиска проверка от МОН по сигнали за проблеми при втората задължителна матура

Омбудсманът поиска проверка от МОН по сигнали за проблеми при втората задължителна матура

България Преди 3 часа

Постъпили са жалби за технически затруднения по време на изпитите

<p>Археолози на прага на голямо откритие в Хераклея Синтика</p>

Археолози на прага на голямо откритие: Разкрива ли Хераклея Синтика своята богиня

България Преди 3 часа

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Свят Преди 3 часа

Спасителите откриха още едно тяло

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Башар Рахал стана кръстник, известен модел го избра за духовен баща на дъщеричката си

Edna.bg

От секссимвол до щастлива майка: Кейт Ъптън на 34 години

Edna.bg

Аржентина победи Исландия с 3:0 в контрола

Gong.bg

Локомотив София представя утре Любо Пенев, ето какъв ще е договорът му

Gong.bg

Опозицията в НС с остри реакции срещу спирането на военната помощ за Украйна

Nova.bg

Румен Радев: Слагаме край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна

Nova.bg