Масова стрелба в Йоханесбург: 12 души загинаха, най-малко 9 са ранени

Н ай-малко 12 души са загинали, а девет са били ранени при масова стрелба в южноафриканския град Йоханесбург, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Нападението е извършено късно през нощта в нерегулирано селище в предградието Кливланд. По данни на полицията повече от 10 въоръжени мъже са пристигнали с микробус и са открили огън по местните жители.

At least 12 people shot dead in late-night attack in Johannesburg, South Africa, the latest mass shooting to shake the country. https://t.co/EGltDqAGRQ — CNN (@CNN) June 10, 2026

Според разследващите нападателите са се придвижвали през района и са стреляли на няколко различни места, преди да избягат със същото превозно средство.

Сред жертвите има девет мъже и три жени. Единадесет души са починали на място, а още един е издъхнал по-късно в болница.

Полицията продължава издирването на извършителите, като към момента мотивът за атаката остава неизвестен.

Това е поредният случай на масова стрелба, който разтърсва Южна Африка. През последните години страната стана свидетел на няколко подобни нападения, включително две през декември, при които загинаха над 20 души.

Според местни медии и властите част от подобни престъпления са свързани с банди, занимаващи се с незаконен добив на полезни изкопаеми. Предградието Кливланд е известно именно с активността на групи, свързани с нелегална минна дейност.

Нерегулираните селища в Южна Африка представляват жилищни райони извън официалните устройствени планове. Те обикновено са изградени от бараки и временни постройки и често се сблъскват с високи нива на престъпност и социални проблеми.