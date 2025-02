Планът на НАТО за защита на Арктика от Путин се сблъсква с препятствие, свързано с Тръмп

С АЩ и Русия могат да си сътрудничат в проучването на природните ресурси и търговските маршрути в Арктика, съобщават източници.

Защо това е важно?

Новата Арктическа стратегия на Пентагона, публикувана миналата година, подчертава риска Русия и Китай да обединят усилия в Арктика. Политиката от времето на администрацията на Байдън цели да разшири военната готовност и наблюдението в региона.

Доклад на Центъра за европейски политически анализи (CEPA), публикуван през декември, заключава, че геополитическите и стратегическите конкуренции бързо променят пейзажа на сигурността в Арктика и че Русия представлява заплаха за НАТО и регионалната стабилност. Алиансът обвини Москва в операции за хибридна война в Балтийско море, така че перспективата за сътрудничество между САЩ и Русия в този стратегически чувствителен регион би била значителна.

Сътрудничеството на Русия и Китай в Арктика: Часовникът тиктака, а Западът върви по тънък лед

Какво трябва да знаете?

Имаше напрежение между НАТО и Русия, след като Алиансът обвини Москва в саботаж на плавателни съдове в Балтийско море и в провеждане на хибридна война около региона, известен като „Езерото на НАТО“, тъй като по-голямата част от страните, които го обграждат, са членки на НАТО и се опитват да се противопоставят на агресивното поведение на Москва.

Bloomberg съобщи, че американски и руски официални лица са обсъждали икономическо сътрудничество в Арктика като част от опитите на Тръмп да нормализира отношенията с Москва, докато Вашингтон се стреми да постигне край на войната в Украйна.

Разговорите са на ранен етап, според неназован източник, като обсъжданите теми включват природни ресурси, енергийни проучвания и търговски маршрути.

Politico съобщи този месец, че сътрудничество в Арктика е било обсъждано по време на преговори между Русия и САЩ в Саудитска Арабия, позовавайки се на Кирил Дмитриев, ръководител на държавната Русийска фондация за преки инвестиции.

Според Bloomberg, администрацията на Тръмп е отворена към бизнес начинания и сътрудничество с Москва, което предизвиква загриженост сред европейските съюзници на Украйна и страните от НАТО. Те вече обвиняват Русия в заглушаване на GPS сигнали в Балтийско море и саботиране на подводни комуникационни кабели.

Миналата седмица Обединеното кралство и Норвегия започнаха преговори по споразумение за отбрана, насочено към противодействие на руската заплаха в Арктика. Сделката ще доведе до по-тясно сътрудничество между въоръжените сили на двете държави, включително защита на подводните кабели от саботаж.

През октомври 2024 г., председателят на Военния комитет на НАТО, адмирал Роб Бауер, изрази загриженост относно продължаващото военно разширяване на Русия в Арктика и нарастващото военно сътрудничество между Китай и Русия. Той подчерта, че Алиансът ще защитава своите интереси в региона.

Все още не е ясно как евентуалното споразумение между администрацията на Тръмп и Русия ще повлияе на сигурността в Арктика.

