Ларс Льоке Расмусен: Дания е готова за преговори за интересите на САЩ в Арктика

Д ания разбира, че САЩ имат интереси в областта на сигурността в Арктика и е готова да обсъди тези въпроси с встъпващата в длъжност администрация на избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп, каза датският министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен, цитиран от Ройтерс.

"Съгласни сме, че американците имат известни опасения относно сигурността в Арктическия регион, които споделяме, и по тази причина сме готови, заедно със съдействието на Гренландия, да продължим да водим преговори с встъпващия в длъжност американски президент за гарантиране на законните американски интереси."

🇩🇰💬🇺🇸Denmark acknowledges that the US has security interests in the Arctic and is ready to discuss them with the new administration of President-elect Donald Trump - Danish Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen



