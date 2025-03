Престрелка в Хърватия, полицай уби банков обирджия

М лад мъж беше убит при престрелка с полицията по обяд в центъра на Сплит, пред офис на Ерсте Банк (Erste Bank). На мястото се извършва полицейски оглед, предаде хърватската агенция ХИНА.

Според очевидци маскираният мъж влязъл в банката и насочвайки оръжие, поискал пари. Охранител се опитал да го спре и крадецът го сграбчил, но пазачът успял да се освободи, което накарало крадеца да избяга от банката.

В този момент минавали две патрулиращи полицайки. Виждайки ги, крадецът открил огън, а полицайките отвърнали на огъня. Жители от близките сгради съобщиха, че са чули осем изстрела, но повече подробности ще бъдат дадени от полицията след разследването.

Раненият крадец се строполил и починал само на метри от банката. Все още не е ясно дали е успял да открадне пари, но очевидци твърдят, че до тялото му е лежала сива чанта.

Croatia’s got the highest number of cops per capita in Europe. The law here backs up officials, and the police don’t mess around—they’ll use force without hesitation!⚠️ Case in point: today, a bank robber in Split got taken out. Dude spotted two female officers as he was leaving… pic.twitter.com/BEW3Yivw7q