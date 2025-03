Мощно земетресение разтърси Мианмар, паника в Банкок

М ощен трус с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер удари Мианмар в петък, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Какво знаем досега?

Мощно земетресение с магнитуд 7,7 удари централната част на Мианмар, според Геоложката служба на САЩ

Епицентърът е бил на 16 км северозападно от град Сагаинг, на дълбочина 10 км.

Силни трусове бяха усетени на стотици километри в Тайланд и югозападен Китай

Източник: Getty Images

Щетите

Сгради са повредени в Банкок, а пътищата са огънати в столицата на Мианмар Найпидо

Сградите в Банкок обикновено не са проектирани да издържат на земетресения, така че щетите може да са значителни

Отговор на правителството

Правителството на Тайланд провежда извънредно заседание

Работим, за да съберем повече информация от Мианмар, така че останете с нас за най-новите актуализации.

Десетки изчезнали след срутване на строяща се сграда

Строителни работници са в неизвестност, след като земетресението предизвика срутването на недовършена 30-етажна сграда в Банкок, съобщиха тайландските власти.

Около 144 души са загинали, а 732 са били ранени в Мианмар след земетресението, което по-рано удари центъра на страната.

Екипът на BBC в Бирма съобщава, че тези данни идват от военния лидер на Мианмар Мин Аун Хлайнг, който казва, че се очаква цифрите да нараснат.

Разглеждайки новите данни, военният лидер казва, че 96 души са загинали в Най Пей Тау, 18 в Сайганг и 30 в Мандалай.

Що се отнася до ранените, 132 от тях са в Най Пай Тау, 300 - в Сагаинг, като броят на ранените в други райони все още се оценява - казва военният.

Правителството на Тайланд казва, че координира спешна реакция на мястото на инцидента и в изявление онлайн се казва, че са наредили мобилизирането на екипи за търсене и спасяване, а на центровете за бедствия е наредено да подготвят оборудване и машини за помощ.

Това включва големи камиони, кранове, бързи спасителни превозни средства и багери, добавя той.

Изображенията показват някои от спасителите, които вече са там.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

„Когато пристигнах да инспектирам обекта, чух хора да викат за помощ, молейки ме да ги спася“, каза Ворапат Суктай, заместник-началник на полицията в окръг Банг Сю, пред AFP.

Сградата е била предназначена за държавни учреждения.

Стотици хора излязоха по улиците от сградите в тайландската столица Банкок след трусовете.

Според Геологически топографски институт на САЩ трусът е бил със сила 7,7 по скалата на Рихтер и е ударило в 12:50 ч. местно време. Било е

последвано от вторично земетресение със сила 6,4 по скалата на Рихтер

около 12 минути по-късно, пише Си Ен Ен (CNN).

Все още няма информация от Мианмар за щетите след земетресението, което според GFZ е било на дълбочина 10 км с епицентър на около 17,2 километра от град град Мандалай, който е с население от 1,2 млн. души.

Свидетели в Банкок казаха, че хората са изтичали на улицата в паниката си, а водата е изляла от плувните басейни.

Източник: Getty Images

Жител на град Янгон, Мианмар, който не пожела да бъде назован, каза пред CNN: „Усетихме труса за около една минута и след това избягахме от сградата. Видяхме и други хора да бягат от сградите. Беше много внезапно и много силно“.

Трусовете бяха усетени чак до столицата на Тайланд Банкок,

където журналист от CNN съобщи за неистови сцени в апартамента си с осветителни тела, които се люшкали напред-назад, докато жителите се втурнаха да се евакуират от сградата.

Източник: GettyImages

Друг жител на северния тайландски град Чианг Май, който също не пожела да бъде назован, каза: „Усетих го за около десет секунди в стаята си, след което разбрах, че не мога да остана вътре. Затова се втурнах на улицата“.

Вижте кат мостът в Мандалай се срути в реката

Епицентърът на първоначалното земетресение е бил близо до Мандалай, втория по големина град в Мианмар.

Както беше описано в последната ни публикация, според Червения кръст в района няма електричество и мрежови линии, което означава, че сега ни е трудно да оценим пълния размер на щетите в града.

Но във видеото по-долу може да се види мост - или това, което е останало от него - след като се е срутил в река в Мандалай.

#BREAKING A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar, according to the China Earthquake Networks Center.



Neighboring regions, including Thailand and China's Yunnan Province, felt significant tremors. #Myanmar #earthquake pic.twitter.com/qgRHQ7ltjl — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) March 28, 2025

Буи Тху, журналистка от BBC , която живее в Банкок, разказва в новинарската програма на BBC World Service, че е била вкъщи и е готвела, когато се е случило първоначалното земетресение.

„Бях много нервна, бях много паникьосана“, казва тя.

„Не знаех какво е, защото мина, мисля, десетилетие, откакто Банкок имаше наистина силно или мощно земетресение като това.“, допълва тя.

„В моя апартамент просто виждам пукнатини по стените и пръски вода от плувни басейни и хора просто крещят.“, казва Тху.

След вторичен трус тя, заедно с много други хора, излиза на улицата.

„Просто се опитвахме да си представим какво се случва“, казва тя.

„Сградите в Банкок не са проектирани за земетресения, така че мисля, че затова смятам, че ще има големи щети.“, допълва журналистката.

Колко чести са земетресенията в Мианмар?

Земетресенията са относително по-чести в Мианмар в сравнение с Тайланд.

Между 1930 и 1956 г. има шест силни земетресения с магнитуд 7,0 близо до разлома Сагаинг, който минава през центъра на страната, съобщава агенция AFP, позовавайки се на USGS.

Тайланд не е земетръсна зона и почти всички земетресения, които се усещат там, които са редки, са в съседен Мианмар.

Тъй като сградите в Банкок не са проектирани за силни земетресения, структурните щети могат да бъдат значителни.

Извънредно положение

Мианмар обяви извънредно положение в шест области, включително Сикайн и Найпидо, след силното земетресение, предаде Ройтерс. Страната планира да проведе спасителни операции колкото се може по-скоро, съобщиха държавни медии.

Правителството започна разследвания на щетите, като властите ще настояват за достъп до хуманитарна помощ и други помощи, които се отпускат при бедствия, заяви контролираният от армията вестник "Глобал Ню Лайт".

"Нанесени са щети по обществена инфраструктура, както и пътища, мостове и обществени сгради", заяви Мари Манрик, която е програмен координатор към Международната федерация на Червения кръст, пред репортери в Женева. Тя говори чрез видеовръзка от град Янгон.

"В момента имаме опасения за състоянието на големите язовири, които сега специалистите наблюдават, за да направят оценка на условията", каза тя.

"Мостът, който свързва Мандалей със Сикайн, се срина - това ще доведе до големи логистични проблеми", добави Манрик.

Международна помощ

Европейският съюз изрази готовност спешно да изпрати помощ на Мианмар и Тайланд след „покъртителните сцени“, причинени от силното земетресение в страната с магнитуд 7,7, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес.

„Покъртителни сцени в Мианмар и Тайланд след опустошителното земетресение. Мислите ми са с жертвите и техните семейства. Европейските сателити „Коперник“ (програмата на Европейския съюз за наблюдение на Земята – бел. ред.) вече помагат на усилията за оказване на помощ“, написа тя в социалната мрежа „Екс“.

Heartbreaking scenes from Myanmar and Thailand after the devastating earthquake.



My thoughts are with the victims & their families.



Europe's Copernicus satellites are already helping first responders.



We are ready to provide more support.



We stand with you in full solidarity. https://t.co/J7tX7ZJZrF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 28, 2025

Посолството на България в Ханой следи развитието на ситуацията в Мианмар. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Ситуационният център на МВнР изпрати съобщение до всички българи, които са се регистрирали в Тайланд през рубриката “Пътувам за… ” на сайта на ведомството. Към момента съгражданите ни, които са отговорили на съобщението, са заявили, че не се нуждаят от съдействие, добавят от МВнР.

Сърцата и мислите ни са с хората от Мианмар и Тайланд след днешното силно земетресение, написаха от МВнР в социалната мрежа Екс.

Our hearts and thoughts are with the people of #Myanmar and #Thailand after today’s powerful earthquake. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) March 28, 2025

В телеграма, публикувана от Ватикана, папа Франциск заяви, че е „дълбоко натъжен от загубата на човешки живот и широко разпространените разрушения“, причинени от земетресението в Мианмар.

Той отправи молитви за загиналите, които по предварителни данни повече от 20 души, и за спасителните работници.

Папата изпрати и телеграма, с която изрази загрижеността и молитвите си след най-тежките досега горски пожари в Южна Корея.

Pope Francis has expressed his closeness and prayers for the people of Myanmar and Thailand struck by a devastating earthquake, as the scale of the damage is assessed and the death toll rises.https://t.co/yd0YtVwKY4 — Vatican News (@VaticanNews) March 28, 2025

Сведения за пострадали камбоджански граждани при земетресението в Тайланд и Мианмар не са постъпили засега, съобщи говорител на камбоджанското Външно министерство, цитиран от камбоджанската новинарска агенция АКП.

Говорителят потвърди, че Министерството следи внимателно ситуацията и е инструктирало кралските посолства на Камбоджа в Тайланд и Мианмар да съберат информация относно безопасността на камбоджанските граждани в двете страни.

Дипломатическите мисии са готови да си сътрудничат със съответните органи в приемащите страни, за да предоставят необходимата помощ на засегнати камбоджански граждани.

В същото време камбоджанското Външно министерство призова всички камбоджански граждани, които понастоящем се намират в Тайланд и Мианмар, особено тези в засегнатите от земетресението райони, да се свържат със семействата и приятелите си, за да потвърдят, че са добре. Препоръчва се също така да бъдат бдителни, да се пазят и да следват инструкциите и мерките за безопасност, издадени от местните власти.

Няма данни за загинали филипински граждани при земетресението в Мианмар и Тайланд, които причиниха щети в двете държави от Югоизточна Азия, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

По последни данни на филипинското посолство в Янгон и Банкок до момента няма данни за пострадали филипинци от труса.

"Посолството следи отблизо развитието на събитията и съобщава, че към момента няма данни за щети или жертви от страна на приблизително 811 филипински граждани, пребиваващи и работещи в Мианмар", заяви филипинското посолство в Янгон.

Допълнителна информация за безопасността и благосъстоянието на филипинците в чужбина в Мианмарще бъде предоставяна при настъпване на нови обстоятелства.

Филипинската дипломатическа мисия в Банкок съобщи същото и посъветва 32 950 филипински граждани, пребиваващи в Тайланд, да запазят спокойствие и да следят актуалните новини от достоверни източници на информация.