Смъртоносна престрелка между полицай и 40-годишен мъж в Норвегия

Н орвежката полиция съобщи, че полицай на около двадесет години и заподозрян са загинали след престрелка през нощта в събота в скандинавската държава, където полицаите рядко умират при изпълнение на служебните си задължения.

Последният път, когато полицай е бил прострелян и убит при изпълнение на служебния си дълг в Норвегия, е от 2004 г., според местната новинарска телевизия NRK.

BREAKING | OFFICERS SHOT 1 Killed -- Klepp municipality, Rogaland county, Norway, 28 December 2024. ■ Police officers stopped a car in Klepp after receiving a report of a possible threat.(unknown cause) ■ A exchange of gunfire resulted in suspect and 2 officers shot, limited… pic.twitter.com/k2jAbtjFFT

Смъртоносната стрелба в събота е извършена в Клеп близо до град Ставангер в югозападна Норвегия и е довела до раняването на още един служител, каза полицията. „Мисията снощи имаше най-лошия възможен изход. Два човешки живота бяха загубени и полицията загуби скъп колега“, каза полицейската комисарка Мари Бенедикт Бьорнланд в изявление в събота. „Това е крайната и най-трагична последица от работата на полицията“, добави тя.

Sweden's neighbors are concerned, the criminal gangs operating in Sweden are beginning to infiltrate other countries. Gang shootouts are commonplace in Sweden and today a policeman was killed in a shootout in Norway. The Swedish disease is spreading.https://t.co/idaj0ZiBnp