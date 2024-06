Въоръжен мъж откри огън срещу посолството на САЩ в Ливан

Л иванската армия съобщи, че въоръжен мъж е опитал да атакува американското посолство близо до Бейрут, предаде Асошиейтед прес.

В изявление на армията се казва, че военни са простреляли нападателя, за когото съобщиха само, че е сирийски гражданин. Мъжът е бил ранен и откаран в болница.

BREAKING: Initial reports of an armed attack on the US embassy in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/x1bbH5oDIE