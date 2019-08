20 души, броят на ранените е 26, сред тях има деца след нападението в търговския център „Уолмарт” в град Ел Пасо в Тексас. Много от тях са в тежко състояние.

„Операцията за задържането на човека, открил огън в търговски център в град Ел Пасо в Тексас, продължи 21 минути, полицията пристигна на местопроизшествието шест минути след получаване на повикването на телефон 911.”, заяви губернаторът Грег Абът пред репортери, информира РИА Новости.

"Обаждането е получено в 10.39, полицията пристигна в 10.45. Шест минути по-късно. И в 11.06 той беше задържан", каза той.

Въпреки че първоначално медиите съобщиха за няколко задържани стрелци, полицията потвърди ареста на един. Оказа се, че е това е 21-годишният бял американец Патрик Крусиос. Преди стрелбата той е публикувал на своята страница в Туитър манифест, в който подкрепя терористичните атаки в джамии в Нова Зеландия. В манифеста той казва, че с действията си защитава страната си от чуждо „нашествие“. Той също така смята, че културата и икономиката на САЩ страдат от това.

Notice how the cops weren’t in fear of their lives while arresting El Paso Walmart terrorist Patrick Crusius. This guy just killed est 19 ppl. They arrested him like it wasn’t nothing. A black man flinch in a vehicle during a traffic stop and he’s killed. pic.twitter.com/u6VF4u7SRJ