Сражение между Индия и Китай, десетки загинали

К итай и Индия се обвиниха взаимно в провокиране на сражение, при което най-малко 20 индийски войници бяха убити в спорен хималайски район.

Според властите в Делхи, част от загиналите са пребити до смърт със средновековни средства, като тояги и обковани бамбукови пръти. Пекин потвърди за инцидента, но не даде подробности.

Това е първият толкова смъртоносен сблъсък между двете държави в граничната зона, в спорната област Кашмир, от поне 45 години.

Индия обяви, че Китай се е опитал „едностранно да промени статуквото”. Пекин пък обвини индийските войски в „нападение над китайски военнослужещи”.

Сражението е станало в накъсаната от дълбоки пропасти, стратегически важна скалиста долина Галуан, която се намира между китайски Тибет и индийски Ладакх.

Индийските медии твърдят, че войниците участвали в директен ръкопашен бой. Част от тях били пребити до смърт, а други били изтласкани в близка река – едни се удавили, а повечето умрели от хипотермия заради продължително излагане на ниските температури в района на над 4 200 метра надморска височина.

Първоначално беше съобщено за трима загинали и 17 ранени войници. По-късно броят на жертвите нарасна до 20.

Както Китай, така и Индия са категорични, че нито една от страните в конфликта не е използвала огнестрелни оръжия.

Индийският министър на отбраната Райнат Сингх обяви в сряда: „Загубата на войници в Галуан е дълбоко смущаваща и болезнена”.

Това не е първият път, когато двете ядрени държави се сражават без конвенционално огнестрелно оръжие. Споровете около общата граница между Индия и Китай с дължина 3 440 км имат дълга история.

Граничните патрули често стигат до сблъсъци, но винаги се спазва правилото да не се използват огнестрелни оръжия, което дава формално основание за запазване на мира.

В основата на това стои двустранното споразумение от 1996 г., което гласи, че „нито една от страните не трябва да открива огън... да провежда взривни операции или да ловува с оръжия или експлозиви в рамките на два километра от линията на действителния контрол”.

Така войниците от двете най-големи армии в света използват подръчни средства и ръкопашен бой при сблъсъците помежду си.

В последните седмици обаче напрежението в района се засилва. Индия обвини Китай, че е изпратил хиляди войници в долината на Галуан с цел да откъсне 38 000 квадратни километра индийска територия.

Двете държави са водили само една война досега, през 1962 г., когато индийската армия претърпява унизително поражение.

Сега Индия изгражда нов път в Ладакх, който ще улесни предислоцирането на големи военни части в района на Галуан. Пекин решително се противопоставя на инфраструктурния проект.

Днес гневна тълпа обгради китайското посолство в Делхи. Протестиращите гориха снимки на президента на Китай Си Дзинпин и тъпкаха китайското знаме.

След последния сблъсък между Китай и Индия, Организацията на обединените нации призова и двете държави „да упражняват максимална сдържаност”.

Пекин обяви, че е постигнато двустранно споразумение за намиране на мирно решение на ситуацията. Премиерът на Индия Нарендра Моди пък се обърна с гневна реч към нацията и обеща, че смъртта на индийските военнослужещи няма да остане „напразна”.

