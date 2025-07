Преговорите за мир: Представители на Украйна и Русия пристигнаха в Турция

У краинска делегация пристигна в Анкара за двустранна среща с представители на Турция преди насрочените за тази вечер преговори с Русия, предаде Ройтерс, като се позова да двама дипломатически източници от Киев.

Украйна е готова да предприеме значителни стъпки към мира и пълното спиране на огъня, добавиха източниците.

❗️The Ukrainian delegation is already in #Türkiye and has held initial meetings, including with @RTErdogan in Ankara.



Next, the delegation led by @rustem_umerov is scheduled to meet with the #ruZZians in Istanbul, with the meeting planned for 19:00. pic.twitter.com/7MBKbamEyP