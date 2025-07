Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма основания да се очакват чудеса на третия кръг на преките руско-украински мирни преговори, предаде ТАСС.

"Нека бъдем откровени. Темата за украинското урегулиране е толкова сложна, че постигането на споразумения за размяна (на военнопленници) или за връщане на телата на загиналите вече е резултат", каза Песков. "Разбира се, няма причина да очакваме някакви пробиви от категорията на чудесата. Това едва ли е възможно в настоящата ситуация", добави той.

Russia and Ukraine will have a third round of negotiations, where they will discuss draft memoranda, Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov said in response to a question from TASS:https://t.co/LMRfuRBPsN pic.twitter.com/P9wKZCwWOM