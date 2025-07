Нови преговори между Русия и Украйна са предвидени за сряда

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че следващият кръг мирни преговори между Москва и Киев е предвиден за сряда, след като предишните два кръга в Истанбул не дадоха особен резултат за прекратяване на войната между двете страни, предаде Франс прес.

"Обсъдих със (секретаря на украинския Съвет за сигурност) Рустем Умеров подготовката на нова размяна на военнопленници и нова среща в Турция с руската страна. Умеров каза, че срещата е предвидена за сряда", посочи Зеленски в ежедневното си видеообръщение, публикувано в социалните мрежи.

Москва и Киев се срещат за втори кръг от преговори в Истанбул

Двете последователни срещи в Истанбул между руската и украинската делегация, организирани под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп, не доведоха до голям напредък за прекратяването на огъня, а само до размяна на военнопленници и тела на убити войници.

По време на последните преговори през юни Русия отново представи максималистичните си искания, включително отстъпване от страна на Украйна на четири области в допълнение към анексирания през 2014 г. Крим, както и отказ от всякаква западна военна помощ и членство в НАТО.

