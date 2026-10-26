Почина бившият японски премиер Ясуо Фукуда

Б ившият министър-председател на Япония Ясуо Фукуда, известен с усилията си за укрепване на отношенията с Китай, е починал на 90-годишна възраст. Това съобщи представител на управляващата Либерално-демократическа партия пред Франс прес (АФП).

Фукуда е починал на 22 октомври, уточни представителят.

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Той оглавяваше японското правителство в продължение на около година – от септември 2007 г. до септември 2008 г. Фукуда наследи поста от Шиндзо Абе, който подаде оставка след първия си мандат, продължил около 12 месеца.

По време на управлението си Фукуда се стремеше да подобри отношенията между Токио и Пекин. Той покани тогавашния китайски президент Ху Цзинтао да посети Япония.

Визитата на Ху през май 2008 г. беше първото посещение на китайски държавен глава в Япония за десет години. Двамата лидери публикуваха съвместно изявление, в което заявиха ангажимент към изграждането на „взаимноизгодни отношения, основани на общи стратегически интереси“.

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Фукуда подаде оставка през септември 2008 г. на фона на спадаща обществена подкрепа. През 2012 г. той се оттегли от политиката.

Години по-късно, когато отношенията между Япония и Китай се влошиха заради териториален спор за острови и исторически разногласия, Фукуда посети Китай през 2014 г. и разговаря с президента Си Цзинпин.

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Срещата помогна за създаването на условия за последващи разговори между Си и Шиндзо Абе, който по това време беше във втория си мандат като японски премиер.