О громни пожари бушуват в Амазонската джунгла.

Димът от пожарите предизвика затъмнение в град Сао Пауло в понеделник. Той се намира на 3200 км от пожарите.

Бразилските тропически гори горят с рекордна скорост

Сателитните снимки показват най-северния щат в Бразилия - Рорайма, покрит с тъмен дим, докато съседните щати обявиха извънредно положение заради пожарите.

„Футболно игрище“ от Амазонската гора в Бразилия изчезва за минута всеки ден. Пожарите тази година са с 85% повече в сравнение с 2018 г.

Изображенията показват пожари, невиждани от десетилетия.

Горските пожари са често срещани в Амазонка през сухия сезон, който продължава от юли до октомври. Те могат да бъдат причинени от природни събития, например мълния, но също и от земеделски стопани, които разчистват земята за посеви или паша.

Активисти твърдят, че риториката на бразилския президент Жаир Болсонаро е насърчила подобни дейности по разчистване на дървета.

В отговор г-н Болсонаро, дългогодишен климатичен скептик, обвини неправителствените организации, че самите те започват пожарите, за да навредят на имиджа на неговото правителство.

Според Службата за наблюдение на атмосферата на Европейския съюз димът пътува до Атлантическия бряг. Той дори затъмни небето в Сао Пауло - на повече от 2000 мили (3 200 км).

Пожарите са отделили голямо количество въглероден диоксид, което е еквивалентно до 228 мегатона досега тази година, най-високото от 2010 г. насам.

Картите показват, че този въглероден оксид - токсичен при високи нива - се пренася извън бреговите линии на Южна Америка.

Басейнът на Амазонка - дом на около три милиона вида растения и животни и един милион местни хора - е от решаващо значение за регулирането на глобалното затопляне, тъй като горите му поглъщат милиони тонове въглеродни емисии всяка година.

Но когато дърветата се изсичат или изгарят, въглеродът, който съхраняват, се отделя в атмосферата и капацитетът на тропическите гори да абсорбира въглеродните емисии е намален.

Амазонка е най-голямата тропическа гора в света, обхващаща 5,5 милиона квадратни километра, екологично съкровище, застрашено от масово обезлесяване и горски пожари.

Басейнът на Амазонка, простиращ се на 7,4 милиона квадратни километра, обхваща близо 40 процента от Латинска Америка и е на територията на девет държави: Боливия, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Френска Гвиана, Гвиана, Перу, Суринам и Венецуела. Около 60 процента от Амазонка е в Бразилия.

Амазонската джунгла, от която 2,1 милиона кв. км е защитена зона, е дом огромно биологично разнообразие, което е уникално в света.

Една четвърт от видовете на Земята са открити там, а именно 30 000 вида растения, 2500 риби, 1500 птици, 500 бозайници, 550 влечуги и 2,5 милиона насекоми, според организацията на Договора за сътрудничество в Амазонка (ACTO).

През последните 20 години там са открити 2200 нови вида растения и гръбначни животни.

В Амазонка се намират една трета от първичните гори в света, а река Амазонка и нейните притоци осигуряват 20 процента от прясната вода на Земята.

Амазонка е най-голямата река в света и - по някои изчисления, откакто са извършени нови изследвания през 2007 г. - най-дългата, течаща на 6 900 километра.

Гората действа като въглеродна гъба, абсорбираща повече въглероден диоксид, отколкото отделя кислород, и съхранява от 90 до 140 милиарда тона въглероден диоксид, което спомага за регулирането на глобалното глобално затопляне, според Световния фонд за дивата природа (WWF).

Но обезлесяването намалява този капацитет за усвояване.

Амазонка е населена от поне 11 000 години и днес наброява 34 милиона души, от които две трети живеят в градове.

Близо три милиона са индианците, които са членове на около 420 различни племена, около 60 от които живеят в пълна изолация, според ACTO. Индианците в Амазонка говорят 86 езика и 650 диалекта.

Най-голямото племе е Тикуна, наброяващ около 40 000 души, които живеят в Бразилия, Перу и Колумбия, според Survival International.

Бразилският индиански вожд от племето Каяпо, Раони Метуктире, е водещият участник в кампанията срещу обезлесяването в Амазонка и обикаля света в продължение на три десетилетия, призовавайки за запазване на гората и нейното коренно население.

Манаус е столицата на щата Амазонас, най-големия в Бразилия и обхващащ 1,5 милиона кв.км.

Основан от португалците през 1669 г. на брега на Рио Негро, близо до мястото, където се влива в река Амазонка, Манаус има население от 1,8 милиона души.

След бързо разрастване в края на 19 век поради търговията с каучук, градът преминава през голям упадък, продължил до създаването на зона за свободна търговия през 1967година.

Манаус сега живее главно от индустриалния си сектор, внася резервни части и изнася крайни продукти, по-специално електронно оборудване.

След Сао Пауло и Рио де Жанейро, Манаус е третият основен икономически център на Бразилия.

Почти 20 процента от гората на Амазонка е изчезнала през последния половин век според WWF и обезлесяването се ускорява.

След като президентът на Бразилия Жаир Болсонаро пое властта в началото на 2019 г., процентът на обезлесяване до юли стана близо четири пъти по-висок, отколкото година по-рано, според сателитна система, известна като DETER, която се използва от Националния институт за космически изследвания (INPE).

Според INPE, който проследява ясното изсичане на тропическите гори, около 2554 кв.км от гората на Амазонка са били изсечени през юли, което е 278 процента повече отколкото преди година.

Основните причини за обезлесяването са соята и животновъдството, изграждането на водноелектрически язовири и пътища, добивната промишленост и горските пожари.

Освен с богатото си биоразнообразие, Амазонка е богата на минерални ресурси, включително злато, мед, тантал, желязна руда, никел и манган.

