Р екорден брой пожари са регистрирани в бразилската амазонска тропическа гора, сочат нови данни на агенцията за космически изследвания в страната, съобщава Би Би Си (BBC).

Националният институт за космически изследвания информира, че сателитните му данни показват

83% ръст на пожарите спрямо същия период на 2018 г.

Новината идва седмици, след като президентът на Бразилия Жаир Болсонаро уволни ръководителя на института на фона на спорове около данните за обезлесяването. Димът от пожарите причини задимяване над град Сао Пауло в понеделник.

Най-голямата тропическа гора в света – амазонската е жизненоважен „склад“ за въглерод, който забавя темпото на глобалното затопляне. Природозащитниците обвиняват Болсонаро, казвайки, че насърчава дърводобива и земеделците да разчистват терени в гората.

The Amazon Rainforest has been burning for 3 weeks straight and it’s only just being spoken about. Please, help raise awareness of the death and destruction of many types of wildlife. It’s only a matter of time before the whole rainforest is gone. #PrayforAmazonia pic.twitter.com/sk4aM5pt7o