Двукратният носител на "Оскар" Джийн Хекман и съпругата му са открити мъртви в дома им

Д вукратният носител на „Оскар“ и автор Джийн Хекман е намерен мъртъв заедно със съпругата си Бетси Аракава и кучето им в дома им, съобщава The Santa Fe New Mexican, позовавайки се на местния шериф.

Полицаите твърдят, че няма признаци за насилие.

„Всичко, което мога да кажа, е, че сме в средата на предварителното разследване на смъртта и чакаме одобрение на заповедта за обиск“, заяви Адан Мендоса, директор на полицията в Санта Фе.

Aww, Gene Hackman, 95, and wife Betsy Arakawa, 63, found dead after ‘double suicide’ at home along with pet dog. https://t.co/FZ12FeN5Z4