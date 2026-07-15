България

Радев: България извади трима души от 21-ия пакет санкции срещу Русия

По думите на премиера не става въпрос за защита на конкретни личности, а за отстояване на националния интерес на страната ни

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 15 юли 2026, 09:40
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Б ългария даде своя принос във формирането на европейската външна политика. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.

„Брюксел уважи резервите на България за три физически лица – руския патриарх Кирил, собственика на „Лукойл“ Вагит Алекперов и представител на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части“, каза Радев, цитиран от DarikNews.bg

Кабинетът обсъжда нови мерки за пътна безопасност

По думите на премиера не става въпрос за защита на конкретни личности, а за отстояване на националния интерес на България при преговорите по 21-вия пакет санкции на Европейския съюз.

Радев заяви още, че българската делегация е участвала в срещата в Париж като знак на уважение към френския президент и към Франция като съюзник на България.

„Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и със създаването на нова устойчива система за сигурност“, каза той.

По думите му, когато се говори за война, не бива да се забравя и ситуацията в България.

„Когато стане въпрос за война, българските пътища продължават да бъдат бойно поле, на което ежедневно загиват хора. Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие и натрупване на огромни проблеми“, заяви Радев.

В предварителния дневен ред на правителството са включени 32 точки, сред които ратифицирането на споразумението по европейския инструмент SAFE, осигуряване на финансиране за няколко министерства и институции, решения в сферата на отбраната и международното сътрудничество

Министрите ще разгледат още предложения за допълнително финансиране за Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, държавните висши училища и общините.

В сферата на отбраната кабинетът ще обсъди предложение до парламента за ратифициране на поръчка за придобиване на нови трикоординатни радари по рамковото споразумение между министерствата на отбраната на България и Франция.

В дневния ред са включени още промени в правилниците за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и изменения в устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията и на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Правителството ще разгледа и позиции за участието на България в предстоящите неформални заседания на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, конкурентоспособност и научни изследвания.

Сред останалите точки са приемането на Концепция за развитие на Института по публична администрация за периода 2026–2028 г., годишният отчет на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, както и решения, свързани с дипломатическите и консулските представителства, управлението на държавни имоти и законодателни промени в областта на контрола върху химическите вещества.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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