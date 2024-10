Посланикът на Израел в Токио с критики към нобелов лауреат за мир

П осланикът на Израел в Япония разкритикува днес паралелът, който беше направен от един от лауреатите на Нобеловата награда за мир за 2024 г. между опустошения японски архипелаг през 1945 г. и ивицата Газа след една година на война там между Израел и „Хамас“, предаде Франс прес.

Паралелът беше направен в петък от Тошиюки Мимаки, който е оцелял от ядрените бомбардировки по Япония през август 1945 г. и който е един от съпредседателите на японската организация „Нихон Хиданкьо“, спечелила тази година Нобеловата награда за мир. Мимаки направи сравнението между Япония през 1945 г. и ивицата Газа броени часове след като Норвежкият нобелов комитет в петък обяви тазгодишният нобелов лауреат, предаде Франс прес.

В съобщение в „Екс“ днес посланикът Гилад Коен поздрави „Нихон Хиданкьо“ за спечеленото отличие. Той обаче заяви, че е скандално и без основание сравнението, направено от Мимаки, между Япония и Газа.

Нобелова награда за мир във време на войни, трябваше ли да бъде обявена „бяла година“

"Хората казваха, че благодарение на ядрените оръжия мирът ще бъде запазен по света. Но ядрените оръжия могат да бъдат използвани от терористи. И например ако Русия ги използва срещу Украйна и Израел срещу Газа, това няма да спре дотук“, заяви в петък.

"В Газа деца в кръв са държани от родителите си. Това е като в Япония преди 80 години", добави той със сълзи на очи.

Nobel Peace Prize Winner Toshiyuki Mimaki:



I thought the prize would go to those working hard in Gaza.



In Gaza, bleeding children are being held by their parents. It’s like Japan 80 years ago. pic.twitter.com/yiACd9ugle