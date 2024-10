„Кръстникът на изкуствения интелект“ получи Нобелова награда за физика

Н обеловата награда за физика за 2024 г. бе присъдена на Джон Хопфийлд и Джефри Хинтън за фундаменталните им открития в областта на машинното обучение, които проправят пътя към начина, по който днес се използва изкуственият интелект.

Джон Хопфийлд и Джефри Хинтън спечелиха Нобелова награда за физика

Хопфийлд, професор в Принстънския университет, и Хинтън, компютърен учен в Университета в Торонто, бяха похвалени за това, че са положили основите на машинното обучение, което захранва много от днешните продукти и приложения, базирани на изкуствен интелект. Хинтън обаче също изрази опасения относно бъдещото развитие на ИИ, като прекъсна връзките си с бившия си работодател Google, за да говори по-свободно по въпроса.

“How could I be sure it wasn’t a spoof call?”



2024 physics laureate Geoffrey Hinton received a phone call from Stockholm in the early hours in a hotel room in California. Multiple Swedish accents helped reassure him that his #NobelPrize in Physics, awarded today, was real. pic.twitter.com/CFcKB499Fr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024

„Тяхната работа беше фундаментална за полагането на крайъгълните камъни на това, което днес възприемаме като изкуствен интелект“, казва Марк Пиърс, член на Нобеловия комитет по физика, пред CNN.

Комитетът обяви престижното отличие, считано за връх на научните постижения, в понеделник в Швеция. Наградата носи парична премия в размер на 1 милион долара.

Хинтън, който е наричан „кръстник“ на изкуствения интелект (ИИ), заяви, че е „поразен“ от получаването на наградата.

Огромното влияние на ИИ

Запитан за потенциалното значение на технологията, за чието развитие са помогнали неговите изследвания, той заяви, че ИИ ще има „огромно влияние“ върху нашите общества.

„Това ще бъде сравнимо с индустриалната революция. Но вместо да превъзхожда хората по физическа сила, той ще превъзхожда хората по интелектуални способности. Ние нямаме опит какво е да имаш неща, които са по-умни от нас“, каза той в телефонно интервю веднага след съобщението.

Хинтън прогнозира, че технологията ще направи революция в неща като здравеопазването, което ще доведе до „огромно подобрение на производителността“.

#UofT Professor Emeritus Geoffrey Hinton has won the 2024 Nobel Prize for Physics.



Hinton shares the prize with John J. Hopfield “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” #NobelPrize https://t.co/NkWyAwi3eZ pic.twitter.com/9RKxGTeinR — University of Toronto (@UofT) October 8, 2024

Майкъл Молони, главен изпълнителен директор на Американския институт по физика, заяви пред CNN, че работата на Нобеловите лауреати е преобразила науката, позволявайки на системите за машинно обучение да обработват огромни количества данни и да позволяват на учените да забелязват закономерности, които иначе не биха могли да видят.

„Генеративните системи за изкуствен интелект и системите за машинно обучение вече трансформират търсенето на екзопланети“, каза той. „Това е само един от многото примери.“

Имитиране на мозъка

ИИ се е превърнал в съкращение за машинно обучение с помощта на изкуствени невронни мрежи. Тази технология - разработена от Хопфийлд и Хинтън - се основава на структурата на мозъка.

Докато мозъкът има неврони, изкуствената невронна мрежа има възли с различни стойности. Докато невроните на мозъка комуникират помежду си чрез синапси, изкуствените възли си влияят взаимно чрез връзки. Можете да тренирате изкуствена невронна мрежа, като развивате по-силни връзки между възлите, точно както можете да тренирате мозъка.

Точно както можем да търсим в мозъка си конкретна дума или факт, който рядко използваме и само смътно помним, изкуствените невронни мрежи също могат да търсят назад в запаметените модели - благодарение на изобретяването на мрежата на Хопфийлд през 1982 г.

От 80-те години на миналия век насам мрежите се разрастват. Докато Хопфийлд е използвал мрежа с едва 30 възела - с по-малко от 500 параметъра, които ги свързват - днешните мрежи, като тези, използвани за захранване на Chat GPT, могат да съдържат повече от един трилион параметъра.

За разлика от традиционния софтуер, който прилича на следване на рецепта за печене на торта, изкуствената невронна мрежа може да се учи чрез примери - използвайки предишни знания за създаване на нови рецепти.

Освен че е пионер в областта на изкуствения интелект, Хинтън призовава и към предпазливост по отношение на технологията. През май 2023 г. той напуска работата си в Google и решава да „подаде сигнал“, след като се притеснява колко интелигентен става той.

„Аз съм просто един учен, който изведнъж осъзна, че тези неща стават по-умни от нас“, каза Хинтън пред CNN миналата година. „Искам един вид да надуя свирката и да кажа, че трябва сериозно да се притесняваме как да спрем тези неща да придобиват контрол над нас“.

Той предупреди, че изкуственият интелект „знае как да програмира, така че ще измисли начини да заобиколи ограниченията, които му поставяме."

AI pioneers John Hopfield and Geoffrey Hinton won the 2024 #NobelPrize in Physics for their work which laid the foundation for machine learning and paved the way for the artificial intelligence boom https://t.co/Zhzzgx1kaz pic.twitter.com/vwVTvBIoEa — Reuters (@Reuters) October 8, 2024

По време на церемонията по обявяването на резултатите във вторник Хинтън беше попитан дали съжалява за работата си по създаването на технологията, за която се опасява, че може да причини големи вреди, въпреки многото ѝ потенциални ползи.

„Има два вида съжаление. Има съжаления, при които се чувстваш виновен, защото си направил нещо, което си знаел, че не е трябвало да правиш, и след това има съжаления, при които си направил нещо, което би направил отново при същите обстоятелства, но в крайна сметка може да не се окаже добро“, каза Хинтън.

„Това е вторият вид съжаление, което изпитвам. При същите обстоятелства отново бих направил същото, но се притеснявам, че цялостната последица от това може да са по-интелигентни от нас системи, които в крайна сметка да поемат контрола.“

