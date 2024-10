Коя е организацията "Нихон Хиданкьо", носителка на тазгодишната Нобелова награда за мир

Я понската организация "Нихон Хиданкьо" - движение, създадено от хора, оцелели от атомните бомби в Хирошима и Нагасаки, известни като "хибакуша" - получава тазгодишната Нобелова награда за мир, съобщи днес норвежкият Нобелов комитет, предаде Ройтерс.

По-долу са представени някои факти за историята и усилията на движението.

Оцелелите от атомните бомби в Япония спечелиха Нобеловата награда за мир

Атомна бомбардировка на Япония

През 1945 г. Съединените щати пускат две атомни бомби над Япония, за да сложат край на Втората световна война и да избегнат изключително скъпоструващата инвазия на японските острови.

Двете бомби убиват общо около 120 000 души в Хирошима и Нагасаки, а още хиляди умират през следващите години от изгаряния и увреждания вследствие на радиацията. Двете атомни бомби са единствените ядрени оръжия, използвани по време на война.

Организации на местно ниво

За съдбата на оцелелите след бомбардировките в Хирошима и Нагасаки дълго време не се говори публично, особено в първите години след края на войната.

През 1956 г. местни сдружения на "хибакуша", заедно с жертвите на изпитания на ядрени оръжия в Тихия океан, създават Японската конфедерация на организациите на пострадалите от атомни и водородни бомби. Организацията, чието име на японски е съкратено на "Нихон Хиданкьо", се превръща в най-голямата и влиятелна организация на "хибакуша" в Япония.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO