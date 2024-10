Джон Хопфийлд и Джефри Хинтън спечелиха Нобелова награда за физика

А мериканецът Джон Хопфийлд и британо-канадският гражданин Джефри Хинтън получиха Нобелова награда за физика за пионерската си работа в областта на изкуствения интелект.

Двойката беше отличена „за фундаментални открития и изобретения, които дават възможност за машинно обучение с изкуствени невронни мрежи“, съобщи журито.

Започва Нобеловата седмица

„Двамата тазгодишни Нобелови лауреати по физика са използвали инструменти от физиката, за да разработят методи, които са в основата на днешното мощно машинно обучение“, се казва в изявление на Шведската кралска академия на науките.

