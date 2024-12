Политически хаос: Провал на вота за импийчмънт на президента на Южна Корея

П резидентът на Южна Корея Юн Сук-йол избегна процедура по импийчмънт в южнокорейския парламент, предадоха световните агенции.

Предложението в тази насока, внесено от южнокорейската опозиция не успя да събере необходимите депутатски гласове и беше обявено за невалидно от председателя на парламента У Уон-шик.

До вота се стигна, след като по-рано тази седмица държавният глава въведе военно положение заради деструктивни действия на опозиционни сили в страната, но го отмени след няколко часа, тъй като то породи протести от страна на парламентаристите и на обществеността и потопи държавата в политически хаос.

