Полетът на „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе прекратен

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К орабът „Старшип“ на „Спейс Екс“ достигна орбита за първи път и успешно изведе 26 спътника „Старлинк“, но полетът бе прекратен преждевременно след около две обиколки около Земята, съобщи „Асошиейтед прес“.

Първоначално компанията планираше близо 10-часов полет с шест обиколки около Земята. От „Спейс Екс“ съобщиха, че космическият кораб ще навлезе в атмосферата около три часа след изстрелването и ще се приводни в Тихия океан северно от Хавайските острови.

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Причината за съкращаването на полета не бе посочена.

Малко след изстрелването един от двигателите на „Старшип“ спря работа по-рано от предвиденото, но останалите системи продължиха да функционират нормално. Ръководителите на полета решиха да продължат мисията, след като прецениха, че неизправният двигател вече не е необходим.

„Старшип“ достигна планираната орбита на височина около 275 километра и успешно изведе 26-те спътника „Старлинк“, които трябва да се присъединят към сателитната мрежа на „Спейс Екс“.

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Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман поздрави компанията за достигането на орбита и за изпълнението на отделните етапи от полета по безопасен и отговорен начин.

Предстоящите полети ще покажат дали „Спейс Екс“ ще може да използва получените данни за подготовката на „Старшип“ за бъдещи мисии в рамките на лунната програма „Артемис“ на НАСА, пише още „Асошиейтед прес“.