Свят

Полетът на „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе прекратен

„Старшип“ достигна планираната орбита на височина около 275 километра и успешно изведе 26-те спътника

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 20:57
Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност

Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност
Президентските избори в Сърбия вероятно ще са на 13 декември

Президентските избори в Сърбия вероятно ще са на 13 декември
Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич
„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ

„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ
Вучич пред CNN: Румен Радев също стана премиер след президентството

Вучич пред CNN: Румен Радев също стана премиер след президентството
Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ
Сръбският президент ще се оттегли, за да стане премиер по модел, напомнящ за Путин

Сръбският президент ще се оттегли, за да стане премиер по модел, напомнящ за Путин
Есента показва характер: Слънце, облаци и силен вятър в неделя

Есента показва характер: Слънце, облаци и силен вятър в неделя

К орабът „Старшип“ на „Спейс Екс“ достигна орбита за първи път и успешно изведе 26 спътника „Старлинк“, но полетът бе прекратен преждевременно след около две обиколки около Земята, съобщи „Асошиейтед прес“.

Първоначално компанията планираше близо 10-часов полет с шест обиколки около Земята. От „Спейс Екс“ съобщиха, че космическият кораб ще навлезе в атмосферата около три часа след изстрелването и ще се приводни в Тихия океан северно от Хавайските острови.

Три години след първия полет: Мегаракетата „Старшип“ на Илон Мъск опитва да достигне орбита

Причината за съкращаването на полета не бе посочена.

Малко след изстрелването един от двигателите на „Старшип“ спря работа по-рано от предвиденото, но останалите системи продължиха да функционират нормално. Ръководителите на полета решиха да продължат мисията, след като прецениха, че неизправният двигател вече не е необходим.

„Старшип“ достигна планираната орбита на височина около 275 километра и успешно изведе 26-те спътника „Старлинк“, които трябва да се присъединят към сателитната мрежа на „Спейс Екс“.

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман поздрави компанията за достигането на орбита и за изпълнението на отделните етапи от полета по безопасен и отговорен начин.

Предстоящите полети ще покажат дали „Спейс Екс“ ще може да използва получените данни за подготовката на „Старшип“ за бъдещи мисии в рамките на лунната програма „Артемис“ на НАСА, пише още „Асошиейтед прес“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Михаил Евлогиев    
Старшип Спейс Екс Илон Мъск
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Путин подписа указ за увеличаване на армията

Путин подписа указ за увеличаване на армията

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 2 дни
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 2 дни
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Много загинали в Русия след взрив във фабрика за фойерверки

Много загинали в Русия след взрив във фабрика за фойерверки

Свят Преди 1 час

На мястото на инцидента незабавно са били изпратени значителни сили за овладяване на ситуацията

ДПС, ГЕРБ, ПП и ДБ се вдигнаха в защита на домашната ракия

ДПС, ГЕРБ, ПП и ДБ се вдигнаха в защита на домашната ракия

България Преди 2 часа

ПП: Долу ръцете от домашната ракия

Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“

Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“

България Преди 3 часа

Протестиращите се обявиха срещу политизирането на случая

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

Любопитно Преди 5 часа

15 лекции, десетки въпроси и един ден, посветен на най-важните теми по пътя към родителството

Приемат заявки за помощ за отопление

Приемат заявки за помощ за отопление

Парите ни Преди 5 часа

Документите могат да се подават в над 2100 пощенски станции в страната

,

Лос Анджелис и тайната на скритите петролни кладенци

Свят Преди 6 часа

Повечето хора свързват Лос Анджелис с представите за плажове, палми и холивудски звезди. Малцина обаче знаят, че той се намира в един от най-големите региони за добив на петрол в САЩ

<p>Финансовият министър обясни за домашната ракия</p>

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

България Преди 6 часа

Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Свят Преди 6 часа

Кои ще са следващите номинирани участници?

Кирил Петков

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

България Преди 7 часа

Петков искал да покажат Бойко Борисов с белезници

България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот

България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот

България Преди 7 часа

72% от възрастните в България не желаят да участват в обучение

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

Свят Преди 7 часа

Местен жител е заснел рибата в наводненията в Сърф Сити в събота, като видеото показва как нейната гръбна перка се подава над повърхността в близост до алеята за автомобили пред дома на жена

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Любопитно Преди 7 часа

Добавянето на по-голямо количество от един определен вид храна към вашата диета може да подобри както здравето на сърцето, така и талията ви, според ново проучване

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

Свят Преди 7 часа

Майк Тайсън и висши американски чиновници уважиха тържеството в Ню Йорк, а Доналд Тръмп предпочете колежански мач. Вижте подробностите за най-обсъждания брак на уикенда

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

Свят Преди 8 часа

Путин вече е в учебниците по история

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

Парите ни Преди 8 часа

Потребителите ще намират тестове, предупреждения за рискове и разяснения за инвестиции, застраховане и пенсионно осигуряване

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

България Преди 8 часа

При сблъсъка по-малкото момче е получило фрактури на китките на ръцете

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

Урокът на Зоуи Салдана: Защо да кажеш НЕ е новата суперсила за всяка жена

Edna.bg

сс

Edna.bg

Криминален психолог обясни как действат групите, които манипулират съзнанието на хората

Nova.bg

Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си, убит в кемпера под Околчица

Nova.bg